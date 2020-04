von Franz Dreyer

Vor 75 Jahren erreichte der Zweite Weltkrieg in seiner zerstörerischen Endphase die Heimat. Auf der Baar rückte der Krieg immer näher, nicht nur mental durch die zunehmend leidbringenden Meldungen von Gefallenen sondern auch direkt durch Bombardements und Kampfhandlungen. Es gibt nur noch wenige Zeitzeugen, die mit Wehmut an die schrecklichen Tage im April 1945 zurückdenken können.

In Hintschingen ist es der heute älteste Einwohner Horst Finus. Der damals Zehnjährige erinnert sich heute noch: „Das war die schlimmste Zeit, die ich in meinem Leben durchgemacht habe.“ Wie er berichtet, sollte vor allem der 24. April zum Schicksalstag des Ortes werden: „Bereits am 23. April konnte man im Amtenhauser Tal eine Fliegertätigkeit beobachten. Mit Einbruch der Dunkelheit kam ein Tross deutscher Soldaten in den Ort.

Soldaten richten sich im „Rebstock“ ein

Da die Donaubrücke in Zimmern nicht mehr passierbar war, nahmen sie den Weg über Immendingen und gingen entlang des Waldes mit ihren Pferdegespannen und Planwagen in Richtung Schöntal. Im Rebstock, der Gaststätte meiner Eltern, wurde ein Befehlsstab eingerichtet mit drei Generälen. Vom Fahrer war zu erfahren, dass er diese mit dem Jeep mit weißer Flagge und amerikanischem Stern in die Schweiz bringen müsse.

Um 12 Uhr des 24. April erteilten sie den Schießbefehl. Auf der Bundesstraße waren inzwischen französische Panzer angerückt. Diese eröffneten das Feuer auf den Ort. Durch die Granaten gingen die Gebäude des Lorenz Keller und später von Hartmann Zürcher in Flammen auf. Viele Gebäude erlitten Beschädigungen. Engelbert Keller wurde durch einen Granatsplitter in die Halsschlagader tödlich getroffen. Eine Granate tötete in unserem Stall eine Kuh.

Zuflucht im Keller

Unsere Familie begab sich in den Keller. Darin suchten auch die Eheleute Albert Keller Zuflucht. Sie waren verängstigt und sagten, mehrere Granaten seien in ihr Haus eingeschlagen wodurch der Kachelofen in den Keller gefallen sei. Zudem seien im Stall mehrere Stück Vieh getötet worden. Die tags zuvor aufgestellte Flak schoss unaufhörlich auf die über dem Dorf kreisenden Jagdbomber, weshalb diese nach Zimmern weiter flogen, wo sie ihr Unheil anrichteten und viele Gebäude in Flammen aufgingen.

Heimatforscher Herbert Keller hat im Hintschinger Heimatbuch die Ereignisse jener Tage anschaulich nieder geschrieben. In der Nacht zum 24. April weckte ihn seine Mutter er solle aufstehen, ein übermüdeter Regimentskommandeur wolle in seinem Bett schlafen. Wie er weiter berichtet ,waren in der Wendelinskapelle gefangene Franzosen untergebracht, die zerschlugen die Türe und flüchteten. Die französischen Soldaten kamen zu Fuß über die teilweise zerstörte Donaubrücke in das Dorf.

Übergabe an die Franzosen

Noch in der Nacht gingen Bürgermeister Xaver Finus und sein Nachbar Ulrich Raus nach Geisingen zum dortigen Generalstab und übergaben das Dorf den Franzosen. Sofern sich die deutschen Soldaten nicht über das Schöntal abgesetzt hatten wurden sie gefangen genommen. Über 200 herrenlose Pferde irrten auf der Gemarkung umher.