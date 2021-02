von Franz Dreyer

Eine umfangreiche Produktionspalette konnte die 1835 gegründete Immendinger Gießerei und Maschinenfabrik in ihrer über 150- jährigen Geschichte vorweisen. In mehreren Orten zeugen heute noch gusseiserne Brunnen von Erzeugnissen des Unternehmens aus den Anfangsjahren.

Wenig überliefert ist, dass vor 100 Jahren in der Fabrik auch Motoren entwickelt und produziert wurden. In der Betriebschronik wird berichtet, dass zu Beginn der 1920er Jahre das Unternehmen zunächst einen luftgekühlten Zwei-Zylinder-Viertakt-Benzin-Boxermotor baute, der in die ebenfalls hergestellten Sport- und Touren-Motorräder eingebaut wurde. Namhafte Rennfahrer der damaligen Zeit haben die Beschleunigung und Leistung der Maschinen auch bei Rennen am Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen, am Schauinsland und in Stuttgart-Untertürkheim getestet. Um von Patentproblemen wegzukommen, wurde die Produktion auf wassergekühlte Motoren umgestellt.

Zehn verschiedene Motoren-Typen mit einer Leistung von einem bis zu 30 PS

Die Fertigung der Motorräder wurde mit der Zeit eingestellt und durch den Bau von stationären Benzinmotoren ersetzt. Das Unternehmen firmierte damals unter der Bezeichnung „Maschinenfabrik Immendingen, Inhaber Johann Georg Mehne“. Daraus entstand der Name „Mehne-Motoren“. Entwickelt wurden zehn verschiedene Typen mit einer Leistung von einem bis 30 PS. Der mit Bosch-Magnetzündung und Kickstarter ausgestattete Motor wurde vielfach in tragbare Feuerlöschpumpen eingebaut. Ab 1925 fand der Motor vielfach Absatz in Kleinmotorspritzen der Firma G. Ewald in Küstrin, die Feuerwehren belieferte.

Mit in die weitere Motoren-Entwicklung einbezogen wurde um das Jahr 1930 herum der Immendinger Ingenieur Josef Iwangoff, der einen leistungsstärkeren Typ entwickelte, um unter anderem auch größere Löschaggregate antreiben zu können. In der Blütezeit verließen monatlich bis zu 100 Stück das Werk. Der Hauptteil ging in den Inlandsmarkt. Neben der Firma Ewald insbesondere an die Feuerlöschgerätefirmen Metz, Karlsruhe; Magirus, Ulm; Ludwig, Bayreuth; Balcke Frankenthal; Diener, Gingen und Fischer, Görlitz. Abnehmer gab es jedoch auch aus der Schweiz, Schweden, Österreich und Jugoslawien.

Von dem Immendinger Motor soll es heute noch einige wenige Sammlerstücke geben

Neben dem Feuerlöschmarkt hatte man von der Werksleitung auch andere Absatzfelder im Blickfeld. Naheliegend war in der damaligen Zeit insbesondere ein Einsatz in der Landwirtschaft. Versuche gab es unter anderem mit dem Kramer-Schlepperwerk in Gutmadingen und der Firma Schutzbach in Möhringen – die um jene Zeit auch Motormäher produzierte – sowie im Schiffsbau am Bodensee

Im Sommer 1935 entschloss sich die Geschäftsleitung, den größten Teil des Maschinenparks für den Motorenbau an die Firma Sonneberg in Düsseldorf zu veräußern, was für die Produktion das Aus bedeutete. Lediglich noch Instandsetzungen von Benzinmotoren und Feuerlöschaggregaten aus dem früheren Fertigungsprogramm mit Lieferung von Ersatzteilen wurden beibehalten, was jedoch zum Beginn des zweiten Weltkriegs auch auslief. Von dem Immendinger Motor soll es noch einige wenige Sammlerstücke geben.