von Franz Dreyer

Einst gab es nahezu in jedem Ort eine Getreidemühle. Die Bauern brachten ihr Getreide in die Mühlen, um daraus Mehl für die Selbstversorgung zu gewinnen. Schon früh bestand auch in Immendingen eine Mühle. Das Gebäude, in dem einst die Körner gemahlen wurden, steht heute noch. Das Haus befindet sich am Ende der Blumenstraße, ursprünglich als Mühlgasse bezeichnet, und ist Teil der Produktionsstätten des Maschinenbauunternehmens Scheuch.

Nach alten Urkunden war bereits im 13. Jahrhundert die Immendinger Mühle Bestandteil eines Lehens der Landgrafen der Baar und kam bei der Teilung der Immendinger Ortsherrschaft an die Ortsherren des Unteren Schlosses. Die Namen der Müller, die in den folgenden Jahrhunderten als Lehensnehmer der Ortsherren die Mühle betrieben, sind nur teilweise überliefert.

Im 13. Jahrhundert wird Mühle erstmals erwähnt

Es galt ein sogenannter Mühlenbann, das heißt alle Immendinger waren gezwungen, die örtliche Mühle zu nutzen. Das Korn zu der erstmals 1312 erwähnten Mühle nach Bachzimmern zu bringen, war nur erlaubt, wenn die Immendinger Mühle wegen Eisgang oder Reparaturen nicht einsatzfähig war.

Mit Aufhebung der Reichsritterschaft war auch der Mühlenzwang verschwunden. 1790 übernahm das Haus Fürstenberg das Recht die Überwachung des Mühlenbetriebes, gegen den Widerstand der Immendinger Ortsherren. Um die Kundschaft zu erhalten, wurde die Mühle 1805 umgebaut und neuzeitlich eingerichtet.

Weil es unter anderem in Eßlingen, Mauenheim und Amtenhausen konkurrierende Mühlen gab, war der Verdienst letztlich nur noch gering, und so wurde der Betrieb der Mühle 1839 eingestellt. So endete die Ära der im Mittelalter gebauten Mühle.

Maschinenbauunternehmen nutzt das Gebäude weiter

Das Gebäude aber wurde weiter genutzt. Die Maschinenfabrik errichtete 1841 darin eine Flachs-, Hand- und Abzwergspinnerei. Trotz Einspruchs der Fürstlichen Verwaltung erhielt der ehemalig Mühlen-Pächter Ignatz Buggle, so ist im Immendinger Heimatbuch nachzulesen, vom Bezirksamt die Konzession zur Errichtung einer neuen Mühle neben seinem Haus am Weisenbach. Wie lange diese in Betrieb war, ist nicht überliefert. Das Gebäude der ehemaligen Mühle wurde 1857 von der Spinnerei in eine Metallschleiferei und Dreherei umgebaut, in der 1919 die Firma Maschinenbau Scheuch, heute das älteste noch existierende Unternehmen in der Gemeinde, die Produktion aufnahm.

Die Immendinger Mühe wurde mit Wasserkraft betrieben. Dazu nutzten die Betreiber den Weisenbach. Das Wasser des Weisenbachs konnte in dem oberhalb von Immendingen gelegenen sogenannten Federsee, der heute als Fischteich genutzt wird, gespeichert werden. Der Schieber zur Regulierung des Wasserzulaufs zur Mühle befand sich im Originalbachlauf, der begradigt und umgeleitet wurde, auf Höhe der heutigen Donauhalle. Die Firma Scheuch baute einst in ihrem Gebäude eine Turbine ein, die eine Zeitlang zur Stromerzeugung genutzt wurde.