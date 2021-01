Der junge Mann war gegen 3 Uhr in der Frühe mit seiner Beifahrerin auf der Breslauer Straße in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs, als er mit seinem Auto wegen der Glätte durch einen Zaun krachte und in einem Anwesen eines 51-Jährigen stehen blieb.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch, weswegen sie in einem Krankenhaus eine Blutentnahme bei dem Autofahrer veranlassten. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten vorsorglich ein. Der junge Mann muss nach dem Vorfall mit einer Anzeige rechnen.