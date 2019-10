von Franz Dreyer

Die Zimmerer Teufelsbrut ist in diesem Jahr Gastgeberin des Gesamtkonvents der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Veranstaltungsort ist die Immendinger Donauhalle. Zu der jährlich stattfindenden Generalversammlung werden Vertreter der in der Vereinigung zusammengeschlossenen 120 Narrenvereine und -zünfte erwartet. Neben der Zunftmeistertagung und den jährlichen Narrentagen bildet der Gesamtkonvent die wichtigste Veranstaltung der Vereinigung.

Die Organisation des am Sonntag, 27. Oktober, stattfindenden Treffens der närrischen Elite bildet eine Herausforderung für die Mitglieder der Teufelsbrut unter der Leitung des Vorsitzenden Julian Wüst. Mit seiner Erfahrung als langjähriger Teufelchef und Landvogt der Landschaft Hegau-Randen bringt sich auch Raily Mink in die Vorbereitungen des für das für die Zimmerer Teufel besonderen Ereignisses mit ein.

Die Tagesordnung der Nachmittagsveranstaltung nimmt mit einem musikalischen Programm, gestaltet vom Musikverein Zimmern, ihren Auftakt, das weitere Auftritte beinhaltet. An die Begrüßung durch Präsident Rainer Hespeler und dem Grußwort von Immendingens Bürgermeister Markus Hugger wird die Zimmerer Teufelsbrut durch den Vorsitzenden vorgestellt. Es folgen die Berichte der Schreiberin, des Säckelmeisters, der Kassenprüfer und des Präsidenten. Der Entlastung des Vorstandes folgen die Wahl des Medienbeauftragten und des zweiten Kanzelars als Ratsverordnete und der Bericht aus dem Fasnachtsmuseum Langenstein. Das gemeinsam gesungene Badnerlied beendet das offizielle Programm des Gesamtkonvents.

Anlässlich eines Narrentreffens am 8. Februar 1958 fanden sich die Obernarren Gebhard Sproll aus Volkertshausen, Ernst Streit aus Steißlingen, Walter Wochner aus Wahlwies und Heinrich Rehm aus Nenzingen zusammen. Dabei kam die Idee eines überörtlichen Zusammenschlusses erstmals auf, nachdem der damalige Zunftmeister und Bürgermeister Karl Witz aus Volkertshausen vergeblich versucht hatte, dörfliche Narrenvereine der Schwäbisch-Alemannischen Vereinigung anzugliedern. Die Gründungsversammlung der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee fand am 19. April 1959 statt mit dem ersten Präsidenten Heinrich Rehm. Das erste Narrentreffen war am 14. Februar 1960. Die Mitgliedszünfte und Vereine mit aktuell 35 000 Mitgliedern und Hästrägern sind in sechs Landschaften gegliedert, denen jeweils ein sogenannter Landvogt vorsteht.