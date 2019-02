von Jutta Freudig

Wenn die "Glorreichen Acht vom Rio Weisenbach" galoppieren, Winnetous Squaw und seine Tante gastieren, wenn Trapper Jonny Felle verkauft und der große Manitu das Lasso schwingt, dann ist wieder Frauenfasnacht in Immendingen. Rund 80 Indianer, Cowgirls und Saloondamen feierten am Dienstagabend den von der katholischen Frauengemeinschaft organisierten Fasnetabend im Pfarrheim.

Häuptling Goldene Axt, die Vorsitzende der Frauengemeinschaft Veronika Hall, freute sich über die große Gästeschar, darunter Frauen aus Immendingen, Hattingen, Mauenheim, Ippingen und Zimmern sowie als einziger männlicher Indianer der Große Manitu, Pfarrer Axel Maier. Das Programm wurde durch einen Westerntanz eröffnet, den "Andreas Cowgirls" zeigten und den Andrea Vogel einstudiert hatte. Für ihren 15. Auftritt bei der Frauenfasnet ehrte Veronika Hall Evelyn Conrath, die auch noch ein Geburtstagsständchen bekam.

Nach dem "Schuh des Manitu" suchte mit großem Eifer und in ganz Amerika Winnetous Squaw Christa Hiestand. Pfarrer Maier hatte die Lacherinnen bei einem kurzen Vortrag mit Wildwest-Witzen hinter sich. Was denn ein Cowboy ohne Pferd sei, wollte er wissen und löste das Rätsel gleich selbst: Ein Sattelschlepper. Als Chor "Die Wilden von Con Takte" trat die Singkreisgruppe des Familiengottesdienst-Vorbereitungsteams auf. Die Sängerinnen, alle mit Axel-Maier-Masken, beschlossen kurzerhand, den vielbeschäftigten Pfarrer zu klonen, damit er überall in der Seelsorgeeinheit Gottesdienste halten kann. Beim Verkauf seiner Felle und Pelze an die Indianer war Trapper Jonny (Roswitha Sterk) zwar in Kanada erfolgreich, doch machte er sich Sorgen über die zunehmende Wolfpopulation in deutschen Landen.

Einen weiteren Rat für Pfarrer Maier hatten nochmals "Die Wilden von Con Takte" parat: "Komm hol das Lasso raus, dann kommen wir auch in die Kirche", sang der Chor zur bekannten Melodie gemeinsam mit den Frauen im Saal. Und Axel Maier hatte tatsächlich auch ein Lasso dabei. Dass so ein Indianerleben in heutiger Zeit recht schwer ist, berichtete Winnetous Tante (Evelyn Conrath). Selbst dann, wenn es inzwischen den Super-Nscho-Tschi-Thermomix gibt und WhatsApp statt Rauchzeichen. Beim Finale ließen die "Glorreichen Acht" vom Frauenvorstandsteam zusammen mit Musiker Franz in lustigen Reimen zur Melodie "Da sprach der Häuptling der Indianer" das Jahresprogramm der Frauengemeinschaft neu aufleben. Vergessen wurde zur Melodie "Ich möcht' so gern Dave Dudley hörn" auch nicht der Dank an Pfarrer Maier und die Vorsitzende Veronika Hall. Diese bedankte sich abschließend bei allen Helfern und Akteuren.