von Jutta Freudig

Mit Gottesdiensten und Prozessionen wird in der Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen/Möhringen das Fest Fronleichnam gefeiert. Die Feiern in den einzelnen Pfarreien finden sowohl am eigentlichen Feiertag, Donnerstag, 20. Juni, als auch am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, statt. Teilweise werden zu dem besonderen Anlass wieder Blumenteppiche gelegt. In Immendingen übernimmt die katholische Frauengemeinschaft dabei die Regie. In allen Pfarreien nehmen die Erstkommunikanten noch einmal im weißen Gewand an den jeweiligen Prozessionen teil.

In Immendingen begeht die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul das Fronleichnamsfest am Sonntag, 23. Juni. Der Festgottesdienst, an dem die Gemeindemusikkapelle und der Kirchenchor mitwirken, beginnt um 9 Uhr. Anschließend findet eine Prozession statt, die von der Kirche aus über die Jahnstraße zur Station an der Realschule führt. Über die Garten- und Hindenburgstraße geht es dann zurück zum Rathausvorplatz. Dort gibt es für die Gläubigen noch einen Abschluss.

Für den Fronleichnamsgottesdienst legen die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft und Helfer wieder einen Blumenteppich. Zum Sammeln der Blumen treffen sich alle Helfer am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr am Pfarrheim St. Peter und Paul. Willkommen sind für die bunten Blumenteppiche auch Blumenspenden aus der Pfarrgemeinde.

In Mauenheim findet die Fronleichnamsfeier traditionell am Samstag statt. Der Festgottesdienst beginnt am 22. Juni um 18 Uhr. Die anschließende Prozession wird ebenfalls von der Gemeindemusikkapelle Immendingen sowie vom Kirchenchor Mauenheim gestaltet. Nach der Prozession gibt es noch ein gemütliches Beisammensein im Pfarrhaus in Mauenheim.

Die Hattinger Pfarrgemeinde St. Theopont und Synesius begeht das Fronleichnamsfest am eigentlichen Feiertag, Donnerstag, 20. Juni, um 9.30 Uhr. Beim Festgottesdienst wirken der Musikverein und der Kirchenchor Hattingen mit. Eine kleine Prozession zu einer Station schließt sich an den Gottesdienst an. Die Pfarrgemeinde St. Priska in Ippingen hält ihre Fronleichnamsfeier ebenfalls am Donnerstag, 20. Juni, ab. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr. Mitwirkende sind der Musikverein Öfingen und der Kirchenchor Ippingen. Anschließend findet eine Prozession statt.

Traditionell wird nach Gottesdienst und Prozession zum Frühschoppen ins Pfarrhaus eingeladen.