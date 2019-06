von Jutta Freudig

Mit dem Schlagen glühender Holzscheiben vom Aussichtspunkt Scheibenbuck aus feiert die Immendinger Narrenzunft auch in diesem Jahr wieder die Nacht der Sonnwende. Das Fest wird am Freitag, 21. Juni, ab 19 Uhr begangen. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung werden von den Mitgliedern der Strumpfkuglerzunft immer bereits im Vorfeld getroffen. Gemeinsam wird auf dem Scheibenbuck der große Holzstapel für das Sonnwendfeuer aufgeschichtet.

Es ist ein Traditionsfest, dessen Ursprung schon Jahrhunderte zurück geht und mit dem der offizielle Beginn des Sommers begangen wird. In der kürzesten Nacht des Jahres werden nach altem Brauch Sonnwendfeuer entzündet und der höchste Stand der Sonne im Jahresrund gefeiert. In Immendingen gab es zudem die Sitte des Scheibenschlagens schon seit langem. Sie wurde durch die Narrenzunft erst wieder 1996 neu belebt. Der eigentliche Tag der Sonnwende ist der 21. Juni. Soweit möglich, findet die jeweilige Feier der Narrenzunft auch an diesem Tag statt, der dieses Jahr auf den heutigen Freitag fällt.

Die Zunft bereitete die Feier auf dem Scheibenbuck aber bereits vorher vor. Für das große Sonnwendfeuer musste Holz bereit gelegt werden, das die Zunftmitglieder und freiwillige Helfer am Mittwochabend bei einem Arbeitseinsatz auf dem Scheibenbuck aufstapelten. Außerdem gilt es dann am Sonnwendtag immer auch noch, die Getränke für die Besucher der Veranstaltung schon im Vorfeld an den hohen Punkt oberhalb Immendingens zu bringen. Ab 19 Uhr beginnt heute Abend die Sonnwendfeier, an der alle Freunde des alten Brauchtums teilnehmen können. Es besteht auch Grillgelegenheit.

Das Sonnwendfeuer wird zum Beginn der Dunkelheit entzündet. Im Feuer können die von der Narrenzunft wieder zur Verfügung gestellten Scheiben dann zum Glühen gebracht werden. Hinterher werden sie mit Hilfe einer angespitzen Holzrute zur Rampe gebracht und in Richtung des Orts geschleudert. Je weiter und höher die Holzscheiben fliegen, desto besser. Wer will, kann sich auch dieses Jahr wieder in der Kunst des Scheibenschlagens üben.