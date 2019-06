von Franz Dreyer

Mit der Jahrestagung der Subkommission für Jura-Stratigraphie vollzog sich in Hattingen eine herausragende wissenschaftliche Tagung. Geologen und Paläontologen, die an Universitäten, Naturkundemuseen und bei geologischen Diensten auch international arbeiten, sowie ehrenamtlich in der Forschung tätige Personen, nahmen an der wissenschaftlichen Zusammenkunft teil. Die Experten kamen aus dem gesamten deutschsprachigem Raum. Ein Mitglied war sogar aus Kopenhagen angereist. Tagungsort war der Berggasthof Witthoh.

Die Jura-Subkommission beschreibt und legt die Gesteinsformationen der Jura-Zeit in Deutschland fest, die in stratigraphischen Tabellen und auf geologischen Karten verbindlich verzeichnet sind.

„Der Tagungsort bei Hattingen wurde nicht zufällig gewählt. Die Höhenlage des Witthoh bietet einen sehr guten Überblick über die vielseitige Landschaft der näheren Umgebung mit ihren geologischen Besonderheiten wie der Donauversinkung, der Aachquelle, dem Hegau-Vulkanismus sowie den Ablagerungen des Molasse-Meeres und von eiszeitlichen Gletschern“, unterstreichen der Kommissionsvorsitzende Joachim Blau von der Goethe-Universität Frankfurt und das in Hattingen wohnende Kommissionsmitglied Armin Scherzinger, der die Tagung organisiert hatte.

Der Hegau, die Baar und die westliche Schwäbische Alb fanden bereits im frühen 19. Jahrhundert das Interesse bei der Erforschung jurazeitlicher Ablagerungen sowie deren Fossilien und erfuhren in der Folge eine moderne Bearbeitung.

Die Mitglieder der Kommission informierten sich bei der Tagung bei Geländeexkursionen über aktuelle Forschungsergebnisse direkt vor Ort. Dabei wurden einige bedeutende geologische Aufschlüsse der Jura-Zeit in der Region besucht. Besichtigt wurden auch die Fürstlichen Sammlungen in Donaueschingen, die Aachquelle und die Donauversinkung. Die Zusammenkunft diente auch dem fachlichen Austausch. Zudem wurden in der Jahrestagung auch organisatorische Themen und künftige Projekte besprochen. Auch Ortsvorsteher Roland Leiber erwies der Veranstaltung seine Referenz, stellte Hattingen vor und wünschte der Tagung auch im Namen von Bürgermeister Markus Hugger einen guten Verlauf.