von Jutta Freudig

Anlässlich des „Tages der deutschen Imkerei„ stellt der Bezirksimkerverein Immendingen Besuchern am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Juli, das Hobby seiner Mitglieder vor. Bei der Aktion präsentieren die Imker unter anderem auch den neuen Bienenlehrpfad, der im Donauuferpark geschaffen wurde.

„Im Donaupark unterhalb der Kindertagesstätte können Besucher in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr vorbeikommen“, so Peter Glökler vom Bezirksimkerverein. „Beide Tage stehen Imker bereit, um Fragen rund um die Imkerei, Honig und andere Produkte zu beantworten.“ Der von den Imkern neu angelegte Bienenlehrpfad, der mit Schautafeln versehen ist, gibt einen Einblick in das Reich der Honigbienen. Ein Schaukasten zeigt das Leben der Bienen als Volk. Bebilderte Rähmchen demonstrieren anschaulich alle Lebensabschnitte im Bienenstock.

Bei ihren Bienentagen vergessen die Mitglieder des Bezirksimkervereins auch die anderen Insekten nicht. Ein großes „Insektenhotel“ ist nämlich ebenfalls Bestandteil der Ausstellung. Ein solches Hotel für Insekten besteht aus verschiedenem, durchlöchterem Holz und Backsteinen, ebenso aus Naturmaterialien. Es ist mit einem Dach zum Schutz gegen die Witterung versehen. Das Insektenhotel dient den nützlichen Tieren zum Nisten und zum Überwintern. Eine neu angelegte Blühwiese für Insekten ist in unmittelbarer Nachbarschaft im Donauuferpark zu sehen.

Bei den Aktionstagen handelt es sich laut Bezirksimkerverein lediglich um eine Infomöglichkeit für die Besucher. Es wird nicht bewirtet. Am darauffolgenden Wochenende plant der Verein eine weitere Veranstaltung im Rahmen des Programms der Jugend-Organisation Immendingen (JOI). „Interessantes über Bienen und andere Insekten“ heißt der Programmpunkt, der am Samstag, 13. Juli, stattfindet. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren. Sie erfahren während des Nachmittags von 14 bis 17 Uhr wie Bienen und Insekten leben und sich in der Natur verhalten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Unteren Schloss. Anmeldungen nimmt der Bürgerservice im Rathaus bis Montag, 8. Juli, entgegen.