von Franz Dreyer

Eine lange Tradition hat die Fasnet in Immendingen: Die Gründung der eigenständigen Immendinger Narrenzunft Strumpfkugler geht auf das Jahr 1905 zurück. Blickt man in die Historie, so ergibt sich, dass die Fastnacht in Immendingen und Umgebung jedoch schon weitaus früher verwurzelt war. Eine interessante Quelle bieten die Tagebücher des Abtes Georg Geisser, der von 1627 bis 1655 dem Kloster St. Georgen vorstand. Seine Tagebücher umfassen den Zeitraum des 30-jährigen Krieges. Da das Kloster Amtenhausen bei Zimmern durch das Kloster St. Georgen gegründet wurde, war der dortige Abt auch für den Konvent in Amtenhausen zuständig.

Die Hansele und Gretele sind die beiden wichtigsten Traditionsfiguren der Immendinger Strumpfkuglerzunft. Bei Umzügen zieht das Paar in langen Reihen an den Zuschauern vorüber. Wichtiges Merkmal ist der Hanselesprung, der zum eindrucksvollen Auftritt gehört.Bild: Jutta Freudig | Bild: utta Freudig

Historische Aufzeichnungen: In seinen Tagebüchern ist unter dem 21. Februar 1626 im Zusammenhang mit dem Kloster Amtenhausen ein „Schmalzig Sambstig“ genannt. Zuvor ist im Tagebuch des Abtes vermerkt: „Das Gesinde hält um einen Musikanten an, den ich abschlage“. Unter dem 29. Januar 1626 ist zu lesen: "Dem Gesinde, das um die Genehmigung zum Tanzen, die schon von der Meisterin bewilligt wurde, auch mich anging, erwidere ich, dass, wenn an den anderen Orten der Grafschaft der Tanz erlaubt würde, auch ihnen von mir aus ein anständiger Tanz erlaubt werde“. Zur Erläuterung ist vermerkt: „Daraus ist zu schließen, dass die traurigen Kriegszeiten dem dort oben in der Baar von jeher tief verwurzelten, oft recht tollen Fastnachtstreiben keinen Einhalt taten, auch nicht in Amtenhausen und Umgebung. Am 27. Februar 1629 enthält das Tagebuch den Eintrag: "Ausbruch von Unruhen im Konvent wegen nicht feierlich genug abgehaltener Fastnacht. Bei der Fastnachtslustbarkeit wurden die Becher auf den Boden geschmettert und starke Drohungen ausgestoßen, alles abends nach der Mahlzeit“.

Die Immendinger Donaugeister, hier bei der Eröffnung des Zunftballs sind über 60 Jahre alt.Bild: Jutta Freudig | Bild: Jutta Freudig

Vereine als Akteure: Vor der offiziellen Gründung der Immendinger Narrenzunft gestalteten die heimischen Vereine die Fastnacht jeweils gemeinsam. Sie riefen zu diesem Zweck ein Fastnachtskomitee ins Leben. Im Höhgauer Erzähler, dem damaligen amtlichen Verkündigungsblatt für die Amtsbezirke Engen, Meßkirch, Stockach, Radolfzell, Blumenfeld und Stühlingen, wirbt das Komitee mit einem Inserat für das Fastnachtsgeschehen wie folgt: "Auf nach Immendingen. Am Montag (Rosenmontag) 8. Februar 1875 großartiger Maskenumzug mit Aufführung von Wallenstein´s Lager. Abends großer Maskenball im Löwen, wozu alle hiesigen und auswärtigen spitzige und stumpfe Narren und Närrlein eingeladen werden. Entre: 1 Mark. Am Dienstag findet bei Fürst zum Löwen Tanzmusik statt. Das närrische Comite“.

Immendingen Das Casting für den Zunftball in Immendingen passt genau Das könnte Sie auch interessieren

Fasnet in den Dörfern: Auch in Mauenheim war man bereits um jene Zeit an Fastnacht aktiv: 1874 inserierte der Engelwirt in der Ausgabe des Verkündigungsblattes vom 14. Februar 1874: „Musik im Gasthaus zum Engel in Mauenheim am Sonntag, 15. Februar (Fastnachtssonntag) diesen Monats, besetzt mit guter Musik und gutem Bockbier, wozu freundlichst einladet Karl Bender zum Engel“.

Auch in Mauenheim war man bereits um jene Zeit an Fastnacht aktiv: 1874 inserierte der Engelwirt in der Ausgabe des Verkündigungsblattes vom 14. Februar 1874: „Musik im Gasthaus zum Engel in Mauenheim am Sonntag, 15. Februar (Fastnachtssonntag) diesen Monats, besetzt mit guter Musik und gutem Bockbier, wozu freundlichst einladet Karl Bender zum Engel“. Das erste Hansele: Im Heimatmuseum befindet sich auch eine im Eigentum der Narrenzunft befindliche und 1830 von dem Immendinger Schuster Eusebius Grieninger geschnitzte Hanselemaske.

Hanselewart Sebastian Zimmer (links) übergibt die Masken des Bumbismale und Mettenbergwieble an die Träger, Frank Henning und seine Frau Heike (Zweiter und Dritte von links). Mit dabei deren Vorgänger Wilhelm Werner und Christa Hiestand. Ebenso der Ehrenlandschaftsvertreter der Baar, Rudolf Gwinner. | Bild: Bild: Jutta Freudig

Anfänge der Zunft: Das Wirken der Narrenkomitees war mit einer am 3. Februar 1905 stattgefundenen Versammlung beendet. Im Gasthaus Ochsen trafen sich damals die gesamten Ausschüsse des Turnvereins, des Zitterklubs und des Edelweißvereins und legten das Fastnachtsprogramm fest. Zudem erging der Beschluss, ein letztes Mal sollten die Kosten der Fastnacht auf alle Vereine umgelegt und deshalb eine Narrenkasse eingerichtet werden. Des Weiteren soll ein Narrenrat gebildet sowie ein Narrenvater und Kassier gewählt werden. Dieses Ereignis war der Beginn einer eigenständigen Fastnachtsorganisation in Immendingen und bildete damit die Gründung der heutigen Narrenzunft.

Das Wirken der Narrenkomitees war mit einer am 3. Februar 1905 stattgefundenen Versammlung beendet. Im Gasthaus Ochsen trafen sich damals die gesamten Ausschüsse des Turnvereins, des Zitterklubs und des Edelweißvereins und legten das Fastnachtsprogramm fest. Zudem erging der Beschluss, ein letztes Mal sollten die Kosten der Fastnacht auf alle Vereine umgelegt und deshalb eine Narrenkasse eingerichtet werden. Des Weiteren soll ein Narrenrat gebildet sowie ein Narrenvater und Kassier gewählt werden. Dieses Ereignis war der Beginn einer eigenständigen Fastnachtsorganisation in Immendingen und bildete damit die Gründung der heutigen Narrenzunft. Strumpfkugler: Am Fasnachtsdienstag des Jahres 1910 traf man sich wieder im Ochsen. In der heiteren Stimmung wurde festgelegt, dass sich die Glatzköpfe, da es in Immendingen besonders viele Männer mit blanker Kopffläche gibt, jeden Fastnacht- Dienstag in diesem Lokal treffen. Wie heute noch, wurden bei diesem Hock die kahlen Stellen vermessen und derjenige mit dem größten Haarausfall gekürt. So geschah es auch 1928. Die Glatzköpfler waren mit ihren blitzsauber und blank polierten Glatzen wieder zusammengekommen. Bei dem Hock suchte man nach einer Bezeichnung. Man kam auf den Namen „Strumpfkugler“, da die Glatzen so glatt sind wie eine Strumpfkugel, auch Stopfei genannt, die man zum Strümpfe flicken verwendet. Damit war für die Zunft der Name „Strumpfkugler“ geboren.