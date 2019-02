Ab dem Jahr 2020 entsteht im Bereich Konanzallee auf dem Winterberg bei Ippingen der neue Windpark "Junge Donau". Die Anlage besteht aus fünf Windkrafträdern von denen drei im Staatswald des Landes Baden-Württemberg auf Ippinger Gemarkung gebaut werden und zwei nahe der Gemarkungsgrenze auf Flächen des Tuttlinger Stadtteils Eßlingen. Über die bevorstehende Realisierung des zweiten Windparks nahe des Ortes informierte Ortsvorsteher Christian Butschle am Montagabend im Ortschaftsrat. Mit dem Projekt geht für die Gemeinde Immendingen die große Enttäuschung einher, dass sie keine eigenen Flächen dafür verpachten kann und damit in jedem Betriebsjahr der Anlage eine sechsstellige Summe verliert.

Über Jahre hinweg hat der Gemeindeverwaltungsverband Immendingen/Geisingen gemeinsam mit der Stadt Bad Dürrheim den bestehenden Flächennutzungsplan fortgeschrieben, um Flächen für den Bau von Windkraftanlagen in der Region auszuweisen. Schließlich wurden unter Berücksichtigung aufwändiger Natur- und Artenschutzauflagen die so genannten Konzentrationszonen festgelegt, auf denen Windkrafträder gebaut werden dürfen. Die Ippinger Gemarkung zählte dabei zu den besonders günstigen Lagen. (feu)

Anlage Amtenhauser Berg versorgt 129 000 Haushalte

Auf dem Amtenhauser Berg bei Ippingen ist bereits ein Windpark in Betrieb. Es handelt sich dabei um die erste Windkraftanlage auf dem Gebiet der Gemeinde Immendingen.

Der erste Immendinger Windpark mit fünf Windkrafträdern auf dem Amtenhauser Berg bei Ippingen ist im März 2018 offiziell gestartet. Die förmliche Inbetriebnahme wurde durch Andre Baumann, Staatssektretär im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, vor Ort vorgenommen. Gleichzeitig übergab Projektentwickler Juwi die Anlage an den Stadtwerkeverbund "Kommunalpartner". Klimafreundlicher Strom: Die fünf Windkraftanlagen vom Typ Vestas haben zusammen eine Leistung von 16,5 Megawatt und produzieren damit jährlich 40 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom. Mit dieser Produktion können 12900 Haushalte versorgt werden. Die Windkrafträder oberhalb Ippingens haben eine Nabenhöhe von 137 Metern und eine Gesamthöhe von 200 Metern.

Die fünf Windkraftanlagen vom Typ Vestas haben zusammen eine Leistung von 16,5 Megawatt und produzieren damit jährlich 40 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom. Mit dieser Produktion können 12900 Haushalte versorgt werden. Die Windkrafträder oberhalb Ippingens haben eine Nabenhöhe von 137 Metern und eine Gesamthöhe von 200 Metern. Aufwändige Genehmigung: Bereits im Spätsommer 2015 hatte Windparkbauer Juwi den Antrag auf die Genehmigung der fünf Windenergieanlagen in der Konzentrationszone Amtenhauser Berg gestellt. Beim Standort, dessen Eignung zuvor durch einen Windmessmast geprüft wurde, handelt es sich um ein Waldhochplateau zwischen Ippingen und Zimmern. Im Dezember 2016 erteilte das Landratsamt Tuttlingen dann nach einem umfangreichen Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit die Genehmigung zum Bau der Anlagen, die Ende 2017 fertiggestellt wurden.

Vermarktung durch Stadtwerke: Vor der Fertigstellung stand bereits die Vermarktung des von den fünf Windrädern gelieferten Stroms fest. Die Energie wird über die Stadtwerke Überlingen, und Bietigheim-Bissingen, die Energieversorgung Filstal, die Stadtwerke Mühlacker, Schwäbisch Hall und Tübingen an Haushalte in ganz Baden-Württemberg vermarktet. Projektentwickler Juwi und diese Kommunal-Partner haben Ende Juli 2017 den Vertrag zum Kauf des Windparks Amtenhauser Berg unterzeichnet. Damit setzten die beiden Parteien ihre Partnerschaft zum Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg fort, denn beim Ippinger Windpark handelte es sich bereits um das zweite gemeinsame Projekt.