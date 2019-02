von Franz Dreyer

Die Hattinger Loipe lädt ein, die Langlaufbretter anzuschnallen. Die Gemeinde hat mit dem Präparieren der Strecke dafür gesorgt, dass Wintersport quasi vor der Haustüre möglich ist und die derzeitigen Traumwintertage in vollen Zügen genossen werden können.

Die Langlaufspur bildet im Winter eine tolle Ergänzung zu dem ausgedehnten Wanderwegenetz, mit dem Premiumwanderweg „Donauwellen“ als besonderes Highlight. Für die Kinder bestehen gute Möglichkeiten, sich am Schlittenfahren zu erfreuen.

Die Loipe lockt nicht nur Einheimische, sondern auch Wintersportler aus der Umgebung, insbesondere dem tiefer gelegenen Hegau an. Die exzellenten Bedingungen sorgen für naturnahe Sporterlebnisse in frischer Luft. Das Interesse der Wintersportbegeisterten ist entsprechend groß, insbesondere seit der pulvrige Neuschnee die Landschaft geradezu verzaubert hat.

Fernsicht auf die Alpen

„Einfach wunderbar“, sagt Christiane Lange. Sie hat gerade die Langlaufstrecke gemeistert und ist voll des Lobes. Bei dieser Begeisterung steigt Ulrich Schwarz gespannt in die Loipe ein. Das von der Loipe gebotene Langlaufvergnügen wird noch gesteigert, wenn es die Fernsicht erlaubt, das Panorama der Alpenkette bewundern zu können.

Die Hattinger Loipe hat eine Länge von zehn Kilometer. Sie führt durch eine abwechslungsreiche herrliche Landschaft bis hoch zum Hattinger Hausberg, dem Witthoh, vorbei an der Brunnenkapelle. Für weniger Trainierte bietet sie etwa auf halber Strecke eine Abkürzung.

Der Einstieg in die Loipe kann wahlweise beim Hattinger Friedhof oder auf der Höhe beim Berggasthaus Windegg erfolgen. Dort besteht ein Anschluss an die Emminger Loipe. Die Spur findet so ihre Fortsetzung. Diese führt vorbei an der Emminger Skihütte. Mit der im dortigen Nahbereich befindlichen Lift kann die Skiabfahrt genossen werden.

Sowohl beim Hattinger Friedhof als auch beim Berggasthaus Windegg gibt es ausreichende Parkmöglichkeiten für die Wintersportfans. Die Zufahrten zu der Hattinger Loipe sind ausgeschildert.