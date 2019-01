von Jutta Freudig

Die katholische Seelsorgeeinheit "St. Sebastian" Immendingen/Möhringen und die evangelische Versöhnungskirche veranstalten in diesem Jahr gemeinsam den ersten Immendinger "Kinder-Bibel-Erlebnis-Tag". Teilnehmen können Kinder vom dritten bis zum sechsten Schuljahr. Der Erlebnistag findet am Samstag, 9. Februar, statt. Organisiert wird er von den beiden Pfarrern Axel Maier und Silke Bauer-Gerold sowie dem ökumenischen Vorbereitungsteam der Seelsorgeeinheit und der Versöhnungskirche.

"Am Samstag, 09. Februar 2019 wird es in diesem Jahr zum ersten Mal in unserer Seelsorgeeinheit einen Ökumenischen Kinder-Bibel-Erlebnis-Tag geben", betonen die Organisatoren. "Das Treffen findet von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im katholischen Pfarrheim St. Peter und Paul in Immendingen statt und darf sicherlich als ein ökumenisches Angebot der besonderen Art betrachtet werden," freuen sie sich.

Während des gemeinsam verbrachten Tages unternehmen Kinder mit einem Team ehrenamtlich engagierter evangelischer und katholischer Frauen und Jugendlicher eine spannende Entdeckungsreise in die Welt des Glaubens. Die Teilnehmer werden dabei mehr über Jesus erfahren. "Eingeladen sind zum Kinder-Bibel-Erlebnistag interessierte Besucher aus den Klassen drei bis sechs," so das Orga-Team.

Die Mitwirkenden werden im Lauf des Samstags miteinander verschiedene Dinge basteln, ausgesuchte Bibeltexte kennenlernen, ein warmes Mittagessen einnehmen, Lieder singen, Spiele machen und schließlich auch einen Gottesdienst mit den beiden Pfarrern feiern. Für die Teilnehme muss man sich anmelden. Der Teilnahmebeitrag liegt bei drei Euro. Anmeldeschluss ist am Freitag, 18. Januar. Anmeldungen nehmen entgegen: Das katholische (Telefon 07462/6289) oder das evangelische (Telefon 07462/1308) Pfarrbüro in Immendingen. Möglich sind auch Anmeldungen per E-Mail.

Mit verschiedenen Aktionen tragen sowohl die evangelische Kirchengemeinde als auch die katholische Seelsorgeeinheit christliche Werte an Kinder heran und bieten gleichzeitig Spiel und Spaß für die Teilnehmer. So gab es im vergangenen Jahr einen speziellen Aktionstag für die Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit, an dem 42 Kinder teilnahmen. Beide Kirchen beteiligten sich zudem mit Programmpunkten am JOI-Ferienprogramm und boten einen Nachmittag in der Schulküche mit leckeren Rezepten sowie einen Vormittag mit Plätzchenbacken und Basteln an.