Mit drei Bahnhaltestellen und einer ganzen Reihe innerörtlicher Bushaltestellen gut versorgt, investiert die Gemeinde Immendingen noch ein weiteres Mal in ihre Nahverkehrs-Infrastruktur und verwirklicht eine neue Bushaltestelle an der Donaustraße. Sie soll neben dem Bahnhof ein zusätzlicher Knotenpunkt für die Verbindung zwischen dem Ringzug und dem vom Nahverkehrs-Verbund "TUTicket" angebotenen öffentlichen Personennahverkehr werden. Für das Projekt sind 120 000 Euro im Etat 2019 der Gemeinde eingestellt. Der Gemeinderat verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für das Projekt, die neben der Haltestelle eine Wartehalle aus Glas und den Bau neuer Parkplätze innerhalb einer Wendeplatte am Ende der Straße vorsieht.

Vorteile für vier Ortsteile: Das Gremium hatte sich bereits im letzten Oktober mit der Frage der Neueinrichtung der innerörtlichen Bushaltestelle befasst. Da ab Ende des Jahres der Nahverkehrs innerhalb des gesamten Landkreises neu geregelt und verbessert werden soll, war das Thema zuvor bereits in Gesprächen der Verwaltung mit dem Nahverkehrsverbund "TUTicket" erörtert worden, mit dem Ziel, vor allem die Immendinger Ortsteile besser an den Ringzug anzubinden. Dies sollte durch die Neuschaffung des Knotenpunkts zwischen dem Ringzug und dem Busverkehr erfolgen. Besonders im Fokus lag vor allem die Neuanbindung von Mauenheim, Hattingen und Ippingen an den Ringzug. Hier hatte sich die Gemeinde schon länger für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, speziell in Form der Taktung der Schulbusse für Ippingen und Hintschingen eingesetzt.

Als beste Lösung für die Schaffung einer neuen Haltestelle erwies sich die Ausweisung an der Donaustraße, nur wenige Meter von der Ringzug-Haltestelle Immendingen-Mitte entfernt. Die bereits im Herbst vorgestellte Vorentwurfsplanung wurde nun im Gemeinderat aktuell noch einmal konkretisiert. Wie der Planer erläuterte, hätten sich gegenüber der ursprünglichen Konzeption einige Änderungen ergeben. Unter anderem werde die Länge der Bushaltebucht von 16 auf zwölf Meter "etwas eingekürzt", um möglichst viele der bislang an der Donaustraße befindlichen öffentlichen Parkplätze zu erhalten. Außerdem werden innerhalb der vorgesehenen Buswendeplatte am Ende der Donaustraße sieben neue Stellplätze geschaffen. Glaswartehaus und erhöhter Einstieg: An der neuen Haltestelle befindet sich künftig eine Wartehalle aus Glas mit einer zweisitzigen Bank, welcher der Vorrang vor vier Sitzen gegeben wurde, um Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen freizuhalten. Das Wartehäuschen kostet rund 11 000 Euro Im Bereich des Bushalts wird der Bordstein erhöht und ein barrierefreies Einsteigen zu ermöglichen. Danach verläuft der Gehweg wieder auf normalem Niveau und wird mit Betonpflaster statt Knochensteinen ausgeführt. Laut Planer beginnt die Baumaßnahme mit der Herstellung der Wendeschleife und der neuen Parkplätze, erst danach wird der Rückbau der vorhandenen Stellplätze an der Donaustraße und der Bau der Haltestelle vorgenommen. Gebaut wird in der Zeit von Juni bis Oktober.

