von Jutta Freudig

Das American Car- und Harley-Meeting, größte überregionale Veranstaltung Immendingens, geht nach einjähriger Pause am Sonntag, 25. August, erneut an den Start. Zu dem Ereignis werden zwischen 9 und 17 Uhr über 500 Autos und 150 Motorräder erwartet, die rund ums Schloss, auf dem Schulgelände und auf der Wiese zwischen Donauhalle und Rathaus bestaunt werden können. Die Autoschau, die sich in den letzten Jahren zum absoluten Publikumsmagnet für die Region entwickelt hat, findet nun bereits zum zehnten Mal statt. Die Organisation liegt weiterhin in den Händen des Gründers und Initiators des US-Car Meetings, Michael Flum. Er wird von Mitgliedern des Sportvereins 1920 TuS Immendingen unterstützt.

Imposante Straßenkreuzer und Oldtimer, Sportwagen und Pickups sowie heiße Motorräder werden das Bild beim zehnten American-Car- und Harley-Meeting prägen, das zum fünften Mal im Herzen der Gemeinde stattfindet. Davor war die Autoschau ebenfalls fünf Mal im Bereich des Freizeitzentrums und der damaligen Wiese Richtung Zimmern ausgerichtet worden. Pausiert hat das Meeting in den Jahren 2015 und 2018. „Immendingen wird am 25. August wieder zum Anlaufpunkt für den American Way of Drive", freut sich Organisator Michael Flum (45) bereits im Vorfeld. Ob der Rekord von 550 Autos und 150 Motorrädern vom letzten Meeting wieder erreicht werde, hänge aber vom Wetter ab. Herrscht Dauerregen wie 2013 und 2014, kommen zum Beispiel Besitzer von Cabrios oder wertvoller historischer Wagen gar nicht erst nach Immendingen.

Flum hofft, dass beim zehnten Treffen der Erfolg der Vorgänger-Veranstaltung fortgesetzt werden kann. Zu sehen sein werden von 9 bis 17 Uhr US-Cars der Autobauer Chevrolet, Pontiac, Ford, Dodge, Oldsmobile, Corvette, Hummer und viele Marken mehr. Mit dabei sind voraussichtlich wieder viele Oldtimer, sogar aus den 20er- und 30-er-Jahren. Neben der Ausstellung mit den US-Autos und über 100 Motorrädern planen die Organisatoren wieder verschiedene Wettbewerbe. Bei einem dieser „Contests" geht es darum, welcher Motor den besten Sound auf die Straße bringt. Ausgezeichnet werden auch die ältesten, die neuesten, die PS-stärksten und die am weitesten angereisten Fahrzeuge.

Zudem gibt es einen Leistungsprüfstand für an der Show teilnehmende Fahrzeuge. Zum Rahmenprogramm des Meetings gehört wieder Live-Musik der Band „Ballroom Stompers". Ferner wird eine „Händler-Meile" vorhanden sein. Die Mitglieder des Sportvereins 1920 TuS Immendingen sorgen den ganzen Tag über für die gute Bewirtung der Besucher. Der Verein übernahm diese Aufgabe bereits 2016 und 2017, damals zusammen mit dem Inlinehockeyclub Red Lions. Inzwischen unterstützt der TuS Michael Flum auch bei der Organisation. Ein weiteres Mal gibt es beim Immendinger US-Car-Meeting 2019 als besondere Attraktion wieder ein „Live-Pinstriping". Bereits 2014 gastierte der kalifornische Meister dieses Faches, Herb Martinez, in Immendingen. 2017 war der deutsche Pinstriper Schizo dabei. Unter den Händen solcher Künstler werden Autos und Motorräder zu regelrechten Kunstwerken. Sie beherrschen mit großer Perfektion die Kunst, Linien frei Hand mit Hilfe eines speziellen Pinsels auf die Lacke aufzubringen. Das Handwerk des „Pinstripe", was aus dem Englischen übersetzt „Nadelstreifen" heißt, hatte seinen Ursprung in den 1940-er-Jahren.