von SK

Über den Nato-Einsatz der Bundeswehr in Litauen informieren können sich Interessierte bei einem öffentlichen Vortrag, den die Reservistenkameradschaft Immendingen organisiert: Am Donnerstag, 23. Mai, berichtet um 20 Uhr im Landgasthof Kreuz Oberstleutnant Sascha Beha, der stellvetretende Kommandeur des Jägerbataillons 292 in Donaueschingen, über seinen Einsatz im Rahmen von Nato Enhanced Forward Presence Battlegroup Litauen.

Dieser Verband ist eine Beistandsinitiative der Nato, die am 8. und 9. Juli 2016 auf dem Nato-Gipfeltreffen in Warschau beschlossen wurde. Sie dient der Sicherung der Ostflanke der verbündeten Staaten und der Abschreckung gegenüber Russland.

Multinationale Kampftruppen werden zu Ausbildungs- und Übungszwecken in die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie nach Polen verlegt. Jeweils rund 1000 Soldaten werden dort rotierend stationiert.