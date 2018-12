von Franz Dreyer

Alljährlich werden an Silvester in großen MengenFeuerwerke und Raketen in die Luft gejagt und zudem mit Böllern, Kanonenschlägen und einer ganzen Anzahl vieler sonstiger pyrotechnischer Gegenstände Feuer- und Knalleffekte erzielt. Als Treib- und Explosionsmittel dienen längst chemisch hergestellte Substanzen. Früher war man hierfür auf Schwarzpulver angewiesen. Dazu benötigte man Salpeter, der auch in der Region gesammelt wurde.

Salpeter: Für die Herstellung von Schwarzpulver war Salpeter unentbehrlich und deshalb nach der Erfindung des Schießpulvers sehr gefragt. Da der Stoff lange Zeit nicht chemisch hergestellt werden konnte, suchte man deshalb nach der Substanz, wo sie in der Natur vorkam. Insbesondere in Viehställen konnte Salpeter gewonnen werden, der sich aus den nitrathaltigen Exkrementen der Tiere bildet. Auch in Abortgruben und Dunghaufen schlägt sich Salpeter nieder. In den Ortschroniken von Immendingen und Zimmern ist zu lesen, dass nicht nur in Immendingen selbst, sondern in der ganzen Umgegend, also auch in Hattingen, Zimmern und Mauenheim, Salpeter gesammelt wurde, wobei Hattingen einer der ertragreichsten Orte war.

Karl-Heinz Stolz, Gipser- und Stukkateurmeister | Bild: Franz Dreyer

Schäden an Mauern: Salpeter ist jedoch nicht überall ein begehrter Stoff. Im Mauerwerk kann er sich durch kristalline Ablagerungen bemerkbar machen. Karl-Heinz Stolz, Gipser- und Stukkateurmeister, weiß hierüber Details zu berichten: „Auftretender Salpeter, wie er immer wieder insbesondere an Stallwänden beobachtet werden kann, ist ein Indiz für feuchtes Mauerwerk. Hervorgerufen durch aufsteigende Feuchtigkeit, wegen fehlender Horizontalsperre, oder durch die Viehhaltung, kommt es zu Abplatzungen, der Verputz fällt ab. Zusammen mit Frosteinwirkung kann sogar das Mauerwerk Schaden nehmen. Der Salpeter ist schlecht in den Griff zu bekommen“.

Salpetergräber: Die Gewinnung des Salpeters erledigten so genannte Salpetergräber, auch Saliterer genannt. Es war kein sesshafter Beruf. Sie zogen vielmehr von Ort zu Ort. Das Recht zum Graben nach Salpeter in Stallböden und Abschaben des weißen Pulvers von den Stallwänden erhielten die Saliterer von der Landesherrschaft, also dem Fürst zu Fürstenberg. So wurde unter anderem 1749 dem Joseph Kienzle von Geisingen die Genehmigung erteilt, in Immendingen und Zimmern nach Salpeter graben zu dürfen. Konzessionen wurden 1769 auch an Conrad Au von Hausen, 1798 an Bartholomä Desel, Seifensieder aus Immendingen, und 1810 an Georg Zeller aus Mauenheim erteilt.

Verbrieftes Recht: Das Recht, Salpeter gewinnen zu dürfen, konnten die mit einer Genehmigung ausgestatteten Salpeterer ausüben, ohne zuvor die Gemeinde oder die Stallbesitzer fragen zu müssen. Sie konnten Böden aufreißen, Mauerstücke herausbrechen, Balken absägen, und die salpeterhaltigen Teile mitnehmen. Sie mussten sich jedoch gegenüber der Herrschaft schriftlich verpflichten, für eventuelle Schäden zu haften. Im Oktober 1793 beschwerten sich die Hattinger Bürger, dass der Salpeterer Kentischer aus Bargen, landwirtschaftliche Gebäude stark beschädigt habe und den angerichteten Schaden nicht bezahlen konnte, da er stark verschuldet war. Genehmigungen wurden hierauf nur noch an zahlungsfähige Bewerber ausgegeben.

Satter Gewinn: Die Salpetergräber besaßen in ihren Wohnorten eine Salpeterküche, in der die unreine Salpeterlauge eingedampft und so der reine Salpeter gewonnen wurde. Das Holz zum Eindampfen erhielten sie zu Vorzugspreisen, weil die Herrschaft Interesse an den erhöhten Einnahmen hatte, da für die Konzession und die geförderte Menge Abgaben zu entrichten waren. Der Salpeter musste zum Teil den Bauern zum Pökeln, also Konservieren von Fleisch, zum Rückkauf angeboten werden. Der Rest konnte frei verkauft werden. Bei dem damaligen Verkaufspreis des begehrten Salpeters, der die zu leistenden Abgaben bei Weitem übertraf, konnten die Salpetergräber einen beachtlichen Gewinn einstecken.