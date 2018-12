von Jutta Freudig

Nur wenige Gemeinden können wie Immendingen gleich zwei historische Schlossbauten vorweisen. Während das Obere Schloss schon seit Jahrzehnten als Rathaus dient, befindet sich das Untere Schloss eher im Dornröschenschlaf. Einen Umbau und eine teilweise Nutzung durch den Verein Immendinger Natur Kultur Geschichte (INKGE) gibt es nur im Untergeschoss des Hauptbaus.

Für das Gesamtgebäude existiert eine von Daimler finanziell unterstützte Museumskonzeption. Vorerst sollen aber keine wesentlichen Investitionen vorgenommen werden. Laut Bürgermeister Markus Hugger wäre für ein Herrichten des Unteren Schlosses nach derzeitigem Stand ein Aufwand von mindestens drei Millionen Euro notwendig, davon 1,1 Millionen Euro für die Fassadenerneuerung.

„Wir sind gespalten, wie es weitergehen soll“, hatte Hugger bei der Haushaltsplanberatung erklärt. Mit Blick auf all die anstehenden Pflichtaufgaben, etwa die Schulsanierung oder das Feuerwehrhaus, könne man aus seiner Sicht nicht solche Summen ins Untere Schloss stecken.

Das sei beispielsweise auch nicht in Zimmern zu vermitteln, wo man auf das neue Bürgerhaus warte. Vorerst müsse nun offengelassen werden, wie die „finale Planung“ für das Gebäude aussehe.

Tatsächlich spielen bei der weiteren Verwendung des Unteren Schlosses viele Faktoren eine Rolle. Es ist nicht damit getan, einfach die Fassade frisch zu streichen und damit der bessern Optik Genüge zu tun.

Ungeklärte Fragen

Trotz denkmalschutzrechtlicher Genehmigung stehen weitere Fragen im Raum. Soll für das historische Gebäude ein Brandschutzgutachten erstellt werden und wenn ja, mit welchen weitergehenden Auswirkungen? Will man tatsächlich ein Museum in den Räumen im Obergeschoss verwirklichen, käme die Frage der Barrierefreiheit eines öffentlichen Gebäudes auf. Soll also das geschichtsträchtige Gebäude noch durch einen Fahrstuhl ergänzt werden?

Wenn alle Fragen beantwortet wären, hätte man zumindest eine Schubladen-Planung für das Projekt, falls ein Investor zu finden sei, meinte Bürgermeister Markus Hugger. Die Gemeinde selbst sehe er allerdings tatsächlich nicht in der Lage, eine „Umsetzungsphase“ einzuleiten.