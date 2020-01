von Jutta Freudig

Immendingen (feu) 60 Kinder sind im vergangenen Jahr zum ersten ökumenischen Bibelerlebnistag der katholischen und der evangelischen Kirche in Immendingen gekommen. Die gemeinsame Aktion der Pfarreien soll nun auch in dieses Jahr wieder am Samstag, 14. März, stattfinden. Da das Interesse 2019 sehr groß war, informieren die Organisatoren des Erlebnistags bereits frühzeitig und bieten Interessenten die Gelegenheit zur Anmeldung.

Die Premiere des ökumenischen Kinder-Bibelerlebnistags der katholischen Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen und der evangelischen Versöhnungskirche hatte im Februar letzten Jahres eine so große Resonanz hervorgerufen, dass wegen der Teilnehmerbegrenzung auf 60 Kinder gar nicht alle Anmeldungen angenommen werden konnten. Der zweite Bibelerlebnistag wird nun am 14. Februar ausgerichtet. Er findet von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr in den Räumen des katholischen Pfarrheims sowie in den Räumen der evangelischen Kirchengemeinde in Immendingen statt.

Während des gemeinsam verbrachten Tages unternehmen Kinder mit einem Team ehrenamtlich engagierter evangelischer und katholischer Frauen und Jugendlicher eine spannende Entdeckungsreise in die Welt des Glaubens. Ging es im letzten Jahr um das Thema „Mein Freund Jesus“, so lautet das Motto dieses Mal: „Hallo Gott, hörst du mich?“ Alle Kinder der Klassen 3 bis 6 werden von den Kirchengemeinden zu der ökumenischen Veranstaltung eingeladen.

Und wie sieht nun das Programm eines Kinder-Bibelerlebnistags aus? Die Teilnehmer werden miteinander basteln, Bibeltexte kennenlernen und ein warmes Mittagessen einnehmen. Außerdem werden Lieder gesungen, Spiele angeboten und um 16:30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche in Immendingen zum Abschluss ein Gottesdienst gefeiert. Die Leitung des Erlebnistags haben der katholische Pfarrer Axel Maier, die evangelische Pfarrerin Silke Bauer-Gerold und die Frauen des ökumenischen Vorbereitungsteams.

Wer an dem abwechslungs- und erlebnisreichen Bibeltag teilnehmen will, sollte sich baldmöglichst anmelden. Es wird ein kleiner Teilnehmerbeitrag für jedes Kind in Höhe von fünf Euro erhoben. Für die Anmeldung kann man sich an folgende Stellen wenden: An das katholisches Pfarrbüro in Immendingen, Telefon 07462/6289, oder per E-Mail an die Adresse immendingen@kath-immendingen-moehringen.de . Die Anmeldefrist für den Erlebnistag endet am Montag, 10. Februar.