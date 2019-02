Eine Rekordzahl von 126 Absolventen hat es 2018 geschafft, beim Turnverein Immendingen das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Armin Mauch von der Leichtathletik-Abteilung des Vereins verteilte am Mittwochabend gemeinsam mit Manfred Danner und Sven Burkart Urkunden und Abzeichen an rund die Hälfte der erfolgreichen Sportler, die sich zu dem besonderen Anlass getroffen hatten.

Unter den Ausgezeichneten waren besonders viele Jugendliche, die mit 62 Prozent auch den größten Anteil der 126 Teilnehmer ausmachten. Das Deutsche Sportabzeichen kann ab sechs Jahren erworben werden. Armin Mauch verlieh auch neun Familien-Sportabzeichen sowie etliche Abzeichen an Mehrfach-Absolventen, wobei Manfred Danner mit 34 Auszeichnungen den Rekord hält.

Die Anforderungen

Wer das Deutsche Sportabzeichen erwerben will muss seine Leistungsfähigkeit in vier Disziplinen beweisen: In Ausdauer (zum Beispiel Laufen, Schwimmen, Radfahren), in Kraft (Turnen, Kugelstoßen, Standweitsprung), in Schnelligkeit (Sprint, 25-Meter-Schwimmen, Turnen) und in Koordination (Hochsprung, Weitsprung, Turnen, Schleuderball). Die für den Erwerb zu bringenden Leistungen sind nach Altersstufen, Geschlecht und Leistungsklassen gestaffelt. Die Auszeichnungen werden in Bronze, Silber und Gold vergeben. (feu)

Informationen im Internet:

