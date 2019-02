von Jutta Freudig

Für eine der größten und wichtigsten Hochbaumaßnahmen seit mehreren Jahren hat der Immendinger Gemeinderat am Montagabend grünes Licht gegeben: Die Sanierung des früheren Grundschultrakts und der Schulaula beginnt offiziell mit der Vergabe der Planungsarbeiten für das Zwei-Millionen-Euro-Projekt. Die Planungsleistungen wurden für 224 257 Euro an die Rottweiler KTL Architekten vergeben. Gut die Hälfte der Investitionen sollen bereits dieses Jahr in die Sanierung der Außenhülle des Quertrakts und der Aula fließen. Vorgenommen werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme auch eine energetische Ertüchtigung der Gebäude und die Erneuerung der WC-Anlagen der Aula.

Gebäude stammt von 1962/63: "Wir hatten für die Sanierung der Schlossschule schon einmal Förderanträge gestellt und sind nicht zum Zuge gekommen. Wir hoffen, dass es dieses Mal nun klappt", erklärte Bürgermeister Markus Hugger bei der Beratung im Gemeinderat. "Wichtig ist, dass wir jetzt einsteigen", hob der Verwaltungschef hervor. Der Quertrakt der einstigen Grundschule der Schlossschule stammt noch aus der Zeit von 1962/63 und blieb im Äußeren bisher unverändert. Geplant ist nun vor allem die Erneuerung der Außenhülle des Gebäudes und der Aula sowie die Sanierung der Damen- und Lehrer-WCs, die zur Aula gehören und auch bei Veranstaltungen genutzt werden.

Neue Fenster und Dächer: Die geplanten Arbeiten gliedern sich in verschiedene Bereiche auf. Das Fundament soll trockengelegt werden, um aufsteigender Feuchtigkeit entgegenzuwirken. Das Mauerwerk der Gebäudehülle wird auf schadhafte Stellen untersucht, die dann beseitigt werden. Wenn diese Maßnahmen abgeschlossen sind, wird ein mineralisches Wärmedämmverbund-System auf das Mauerwerk aufgebracht. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Sanierung der Dachflächen. So werden die Schrägdächer des Querbaus, der Pausenhalle und der Aula gedämmt und mit einer Alublech-Eindeckung versehen. Außerdem werden die Flachdächer gedämmt, abgedichtet und abschließend extensiv begrünt. die Verglasungen der Treppenhäuser, der Pausenhalle und der Aula sollen durch neue, effiziente Holz-Alu-Riegel-Konstruktionen ersetzt werden. Das gilt auch für die Fenster der Klassenzimmer.

Aufwändige Planung: Die Gesamtkosten des Großprojekts einschließlich Baunebenkosten betragen 1,9 Millionen Euro und werden auf die beiden Jahre 2019 und 2020 verteilt. Auf Grund dieser Kostenschätzung beläuft sich das Planungshonorar auf 190 861 Euro, was einen Brutto-Betrag von 224 257 Euro ergibt. Wie Ortsbaumeister Martin Kohler erklärte, habe man mit den KTL-Architekten bei Umbau und Sanierung der Witthohhalle in Hattingen sehr gute Erfahrungen gemacht. Daher schlage die Verwaltung eine Vergabe der Planungsleistungen für die Sanierung an dieses Rottweiler Büro vor.

Hohe Förderung erhofft: Derzeit hat die Gemeinde für die Maßnahme zwei Förderanträge gestellt: Aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für Schulgebäude des Landes werden 379 000 Euro Fördermittel erwartet, die auf die Haushaltsjahre 2019 (224 000 Euro) und 2020 (155 000 Euro) verteilt werden sollen. Beim Ausgleichsstock wird von einer Förderung in Höhe von 300 000 Euro ausgegangen, die je zur Hälfte auf die beiden Etatjahre angerechnet werden. Treffen die Fördermittel wie erwartet ein, so beträgt die Gesamtsumme der Förderung für die Schulsanierung 979 000 Euro.

Sanierung Zug um Zug: Wie Bürgermeister Hugger hervorhob, habe der Gemeinderat bei der Begehung im Dezember gesehen, dass die Klassenräume im Inneren des Quertrakts hell und freundlich seien. Letztlich sei die Sanierung statt des Abrisses eine gute Lösung. Hugger: "So bekommen wir das Zug um Zug in Griff." Gemeinderätin Monika Kienzle meinte, die vorhandenen Klassenräume seien auch für die neue Schulkonzeption gut nutzbar. Auf eine Frage von Ortsvorsteher Roland Leiber erklärte Ortsbaumeister Kohler, er gehe von einer weiteren Lebensdauer der sanierten Flachdächer von 30 bis 40 Jahren aus. Begrüßt wurde von den Räten die Sanierung der Aula-Toiletten.