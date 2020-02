von Jutta Freudig

61 private, gewerbliche und kommunale Projekte im Landkreis Tuttlingen werden in diesem Jahr aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert, darunter auch drei Maßnahmen in Hattingen, Aulfingen und Leipferdingen. Insgesamt fließen aus dem für den ländlichen Raum so wichtigen Förderprogramm 2,75 Millionen in den Landkreis Tuttlingen. Über die genehmigten Zuschüsse informierte jetzt der CDU-Landtagsabgeordnete und Justizminister Guido Wolf.

Für den Bereich der Gemeinde Immendingen wird mit der Innenentwicklung in Hattingen ein Projekt gefördert. Das Land zahlt 133 240 Euro. In die Stadt Geisingen fließen insgesamt 123 160 Euro. Das Geld geht in die Stadtteile Aulfingen (98 160 Euro) und Leipferdingen (25.000 Euro). Auch hier handelt es sich um zwei Projekte der Innenentwicklung und des Wohnens. „Gerade mit Blick auf die angespannte Wohnraumsituation sind die geförderten Maßnahmen eine weitere Entlastung“, betont Guido Wolf.

Darüber hinaus trage die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung dazu bei, wesentliche Angebote im ländlichen Raum auch für die Zukunft zu erhalten. „Aber auch für kleine und mittelständische Betriebe ist das ELR-Programm eine wichtige Stütze, da es die Wirtschaft vor Ort stärkt“, zeigt sich Wolf erfreut.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist ein wichtiges Instrument zur Stärkung und Weiterentwicklung der Kommunen im ländlichen Raum. Mit den vier Förderschwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen werden zentrale Bereiche in den Blick genommen. Beim Thema Wohnen wird der Innenentwicklung hoher Stellenwert eingeräumt und die Schaffung zusätzlichen Wohnraums ermöglicht.

Wichtige Impulse werden aber auch bei der Grundversorgung gesetzt. Gerade die Dorfgastronomie nimmt sowohl für die Einheimischen als auch für Touristen eine besondere Rolle ein. Ebenso sind Bäckereien, Metzgereien und weitere Handwerksbetriebe Standortfaktoren, die die Attraktivität einer Kommune mitbestimmen.

Die CDU-Landtagsfraktion habe sich in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 aktiv dafür eingesetzt, dass das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erneut gestärkt werde, so Wolf. „Mit einer Erhöhung von jeweils 15 Millionen Euro auf nunmehr 90 Millionen Euro heben wir hervor, welche Bedeutung der ländliche Raum für uns hat“, betont der Landtagsabgeordnete. Insgesamt werden dieses Jahr 1538 Projekte in 487 Gemeinden gefördert.

Mit der Fördersumme von 90 Millionen Euro wird landesweit ein Investitionsvolumen von knapp 729 Millionen Euro initiiert. Damit hat sich das mit ELR-Mitteln angestoßene Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 109 Millionen Euro erhöht. Seit mittlerweile 25 Jahren ist das ELR in Baden-Württemberg das wichtigste Strukturentwicklungsprogramm für den ländlichen Raum.