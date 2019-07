von Jutta Freudig

Die Entscheidung über die Verteilung der Finanzhilfen aus dem Ausgleichstock an die Gemeinden ist gefallen. Insgesamt fließen in diesem Jahr 1,62 Millionen Euro Investitionshilfen in den Landkreis Tuttlingen. Die Region Immendingen und Geisingen profitiert dabei allein mit zusammen 800 000 Euro für drei Projekte. Die Mittel des Ausgleichstocks werden verwendet, um in den Gemeinden kommunale Infrastrukturmaßnahmen umzusetzen.

Durch die finanzielle Förderung von Erweiterungen, Sanierungsmaßnahmen, Neubauprojekten und Anschaffungen werde neben der Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben auch die Attraktivität der ländlichen Lebensräume verbessert, heißt es seitens des Landratsamts Tuttlingen. „Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr wieder beachtliche Investitionshilfen in unseren Landkreis fließen“, betont Landrat Stefan Bär. Unterstützt werden Maßnahmen im Bereich Schulen und Kinderbetreuung sowie die die Ausstattung von Feuerwehren oder der Erwerb von Kommunalfahrzeugen. „Für den ländlichen Raum ist dies ein wichtiges Signal. Wir freuen uns für die Gemeinden, die mit diesen Fördergeldern wichtige Vorhaben in Angriff nehmen können“, erklärt Bär weiter.

Verteilt werden die Mittel aus dem Ausgleichsstock beim Regierungspräsidium Freiburg auf insgesamt neun Projekte in verschiedenen Städten, Gemeinden und Ortsteilen im Landkreis Tuttlingen: Das sind im Einzelnen: Böttingen (Sanierung der Grundschule mit 100 000 Euro), Dürbheim (Erweiterung Kindergarten, Gruppe unter drei Jahren, mit 70 000 Euro), Egesheim (Erwerb Kommunalfahrzeug mit 80 000 Euro), Fridingen (Kommunalfahrzeug mit 70 000 Euro), Geisingen (Sanierung der Grundschule Geisingen, Schulgebäude eins mit 300 000 Euro), Leipferdingen (Sanierung und Erweiterung Feuerwehrhaus Leipferdingen mit 100 000 Euro), Immendingen (Sanierung der Schlossschule, dreizügig geführte Grundschule, mit 400 000 Euro), Reichenbach (Sanierung Grundschule und Gemeindehalle mit 100 000 Euro) sowie Trossingen (Neubau Kindergarten für fünf Gruppen, vier Gruppen über drei Jahren und eine unter drei Jahren, mit 400 000 Euro).