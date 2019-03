von Franz Dreyer

Mit der Verlegung des Bunten Abends, als Höhepunkt der Saalfasnet vom Sonntag auf den Freitag, wagte der Narrenverein ein Experiment- und das ging voll auf. Schon bei der Begrüßung konnte Vorsitzende Marlies Aschmann als Herzogin von Hintschingen (HMLA) konstatieren: „Herr Pfarrer Buhl mir hond eine volle Halle, das Programm wird Ihnen ganz besonders gefalle“. Und Günter Kehm, der mit Ideenreichtum durch das Programm führte, hatte nicht zuviel versprochen: „Es wird das längste Programm seit Jahren“. Und in der Tat, erst Schlag Mitternacht gingen die letzten Akteure von der Hintschinger Narrenbühne.

Unter dem Motto „Hexerei und Magie, in Hintschingen wird´s zauberhaft wie no nie“, wurden, musikalisch bestens begleitet, fulminante Inszenierungen der närrischen Spitzenklasse präsentiert. Immer wieder klang es im Saal „Zugabe, Zugabe, das war Spitze“.

Glimpflich davon kam Uwe Häfele beim Narrengericht. Als Strafe, dass er schon seit zwei Jahren ein Hintschinger ist und immer noch nicht Mitglied im Narrenverein, muss er den Narrenrat beim Hasesamstig 2020 freihalten. Schaurig und frech trieben es die Schöntalhexen bei ihrem Auftritt. Aufwändig inszeniert wagte eine Gruppe mit dem Zauberer Merlin (Manfred Saur) einen Blick in die Zukunft der Narretei. Da fuhr leidenschaftlich, wie gewohnt, der Schultes Hugger auf die Bühne, mit der von Narrenhand gefertigten Standarte "Oberbürgermeister von Immendingen und Geisingen“. „Die verwunschenen Sechs hatten nicht nur Wunschpunsch, sondern viel mehr zu bieten. Mit ihrem heißen Tanz "Cellulite, Gott schuf uns mit Dellen“ setzten unter anderm Anna Aman, Carolin Aschmann und Ine Krukenberg insbesondere für die Männerwelt Akzente. Als originell erwies sich das Drama um die Schlacht vom Ölibuck.

Die Rentner in jungen Jahren, als sie noch frisch und knusprig waren, schleppten sich mit letzter Kraft auf die Bühne, zeigten jedoch dann, was noch in ihnen steckte. Dann stieg die Hasenutter Marlies als Stammtischlerin, zuvor schon bei vielen Auftritten auf der Bühne, in die Bütt und lief bei den humorig erzählten großen und kleinen Begebenheiten und Missgeschicken im Ort zur Hochform auf. Zum krönenden Abschluss gab die Formation „Rebstock-Elke“, Aktive der Familien Elsässer/Keller, mit ihrem flotten Tanz alles.