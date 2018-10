von Jutta Freudig

In der Zeit vor Halloween leuchten sie vor mancher Haustür: Gruselige Geisterfratzen von ausgehöhlten Rüben und Kürbissen. Auch die Immendinger Kinder haben Freude an der Tradition des Rübengeisterschnitzens. Kein Wunder also, dass das Angebot der Narrenzunft „Stumpfkugler“, im Rahmen einer Veranstaltung des Programms der Jugend-Organisation Immendingen einen eigenen Rübengeist zu fertigen, wieder sehr gut angenommen wurde. Freude hatten auch die Eltern, die ihre Kinder zu dem Programmpunkt begleiteten.

Die Mitglieder der Immendinger Narrenzunft übernehmen bereits seit vielen Jahren die Aufgabe, für die Kinder der Gemeinde das Rübenschnitzen in ihrem Zunfthaus anzubieten. Inzwischen ist das Angebot auch ein beliebter Teil des jährlichen JOI-Programms. Die Resonanz ist jeweils groß. Zunftmeister Peter Grieninger und seine Helfer besorgen die notwendigen Rüben und stellen sie für den Nachmittag in einem Anhänger beim Zunfthaus bereit. Dort können die Kinder sich ein Exemplar aussuchen, das ihnen gefällt.

Im Hof des Zunfthauses werden die Rüben dann für die Schnitzaktion vorbereitet. Die Zunftmitglieder und Eltern helfen den Kindern beim zunächst beim Säubern der Rüben. Danach wird der künftige „Geist“ maschinell für das Schnitzen hergerichet. In diesem Jahr übernahm Peter Disch die Aufgabe, mit einem großen Bohrer das Innere der Rüben aufzulockern. Mit den Rüben und eigenen Löffeln fürs Aushöhlen ausgestattet, machten sich die Kinder dann an den Tischen im Zunfthaus an die Arbeit.

Obwohl große Müllsäcke für die Überbleibsel des Aushöhlens bereitgestellt wurden, fielen die Reste im Feuereifer des Gefechts doch überall auf die Tische und den Boden im Zunfthaus. Schließlich waren die Rüben dann aber für das Schnitzen der Fratzen vorbereitet und alle hatten ihre Freude mit den entstandenen Rübengeistern.

Das Immendinger JOI-Programm bietet den Kindern weiterhin auch außerhalb der klassischen Ferienzeiten Abwechslung.

