von Mandy Heinze

Der Ippinger Männergesangverein Sängerlust steigerte bei seiner Sängerfastnacht am Samstagabend das Ippinger Bruttosozialprodukt um mindestens 250 Prozent. Bis die Kabeltrommel gestohlen wurde, bohrten, flexten, hämmerten, mauerten und baggerten die Mannen auf der Bühne, wo rege Arbeitswut herrschte. Denn Handwerker gibt es in Ippingen ja genug, die von Oleg aus Polen, der mit "viele Witz" durch das Programm führte, gemanagt werden. Alfredo aus Italien fuhr die Bierkästen in der Schubkarre durch die Halle, welche dann von den Nachwuchssängern auf der Bühne beim Tanz gestemmt wurden. Denn auf den Baustellen in Ippingen ist bekannt, dass Bierkästen schlichtweg schöner machen. Dass es aber auch Handwerker mit zwei linken Händen gibt, bewies "Stierle", der nach jahrelanger Abwesenheit und Hausumbauarbeiten ein Lied von Handwerkern mit besonderer Sprache singen konnte. In alter Manier sorgte er für viel Begeisterung im Saal.

Wir steigern das Bruttosozialprodukt an Fastnacht, sind sich die Ippinger Sängerknaben sicher. | Bild: Mandy Heinze

Auch zum diesjährigen 70. Geburtstag des Männergesangvereins ist dieser noch immer auf Sängersuche und rührte während des Programms in der Lindenberghalle kräftig die Werbetrommel. Dazu wurden sogar die Sängerfrauen in frischen pinken Arbeitshosen zum Tanz auf die Bühne geschickt – vielleicht kommandieren so die Frauen ihre Männer zum Singen. Von vier Handwerkern wurde prompt eine Zugabe gefordert, auch wenn sie noch gar nichts geschafft hatten und lieber mit ihren Werkzeugkoffern Musik machten. Straßenwart Gerry erzählte von Schweizer Alphornbläsern auf dem Hohentwiel und vom harten Straßenleben eines Straßenwarts, der eigentlich immer im Weg steht.

Der Höhepunkt des Abends aber war sicherlich der Auftritt der Omas vom Gesangverein, die sich für den 70. Geburtstag des MGV und für den 50. Geburtstag der Landfrauen zu einem Auftritt überreden ließen. Damit hatten sie voll ins Schwarze getroffen und das närrische Volk begeistert, was mit Klatschen und Pfeifen zum Ausdruck gebracht wurde, das gar nicht enden wollte.

Auch wenn bei der Sängerfastnacht in Ippingen keine Baustellen fertig gestellt werden konnten, war es ein kurzweiliger und witziger Abend in der Lindenberghalle.