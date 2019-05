von Franz Dreyer

Von herrlichem Maiwetter begünstigt, erwies sich das Brunnenkapellenfest wieder als besonders beliebter Treffpunkt. Die Veranstaltung zählt seit vielen Jahren immer am Himmelfahrtstag zum festen Bestandteil des Jahresprogramms der Hattinger St. Georgs-Pfadfinder. Bereits am Vorabend startete die „gemütliche Hockete“ im Festzelt und am Lagerfeuer. Am Vatertag lockte zunächst der Frühschoppen. Die Maiandacht fiel in diesem Jahr aus.

Mit guter Stimmungsmusik unterhielt der Musikverein Hattingen am Nachmittag die Festgäste, die sich am Fuße des Hattinger Hausberges Witthoh und zugleich geschichtsträchtigem Ort gemütliche Stunden bei Speisen und Getränken gönnten. Auf dem Speiseplan standen auch leckere Schnitzel und als Spezialität die berühmten Schnog-Burger. Es war der perfekte Ort, um sich beispielsweise von einer anstrengenden Vatertagswanderung zu stärken und zu erholen.

Die nahe Brunnenkapelle hat es den Hattinger Pfadfindern ohnedies angetan. Seit Jahren sind die Mitglieder mit Eifer dabei, das kleine Gotteshaus zu pflegen und das Umfeld zu gestalten. Das genaue Baujahr der Kapelle, um die sich manche Legende rankt, ist nicht bekannt. Die Kapelle wird jedoch bereits 1275 erstmals im Zusammenhang mit einem kleinen Frauenklösterchen „Klause in Brunnen“ erwähnt. Schon damals war Brunnen ein viel besuchter Wallfahrtsort.