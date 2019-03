von Franz Dreyer

Beim Bunten Abend, dem Höhepunkt der Zimmerer Saalfasnet, ließen es die Zimmerer Narren so richtig krachen. Pfiffig und originell gerieten die mit viel Ideenreichtum präsentierten Gags zu Inszenierungen, welche das närrische Publikum mit tosendem Beifall bedachte.

Nach dem beeindruckenden Einmarsch der Teufel, Köhler und der Musikkapelle hieß Teufelchef Joachim Gugel das närrische Volk willkommen. Dann ging es Schlag auf Schlag im Programm, durch welches mit viel Sprachwitz wieder Julian Wüst und Philipp Dornhoff als Piloten mit einem selbst gebastelten Flugzeug führten. Sie gaben gleich die Bühne frei für Christian Vögele, der sein Leid klagte über das schwere Leben einer Servicekraft, zum Beispiel beim Herbstfest und das bei einer Lactose-Veganen-Ernährung. Mit einem flotten Tanz im Petticoat-Style glänzten die alten Schesen. "Fairy Tail" lautete das Motto des gelungenen Auftritts der Gruppe um Jürgen Ebertsch mit einer Zimmerer Märchenstunde. Die Zimmerer Zwerge tanzten mit zwei Teufeln, einer Nonne und einem Köhler zum Teufellied.

Joachim Gugel bekam vom Badischen Hornenberggericht sein Fett ab. Ankläger Bruno Au warf ihm Wechselschwindel bei einer Veranstaltung der Narrenvereinigung auf Schloss Langenstein vor. Auch Ortsvorsteher Günter Heizmann musste sich vor dem Gericht verantworten. Das WC in Rathaus wurde zwar erneuert, leider fehlte der Stromanschluss für den Boiler. So muss der Ortschef nun am 11.11. diesen Jahres allen Narren ein Getränk spendieren.

Total mitgerissen wurde das Publikum von den „Dos Idiotos“ Julian Wüst und Manuel Vögele mit ihrem Gesang, dem Lied über Zimmern in der Version „über sieben Brücken musst du gehen" von Peter Maffay und dem Refrain "über eine Brücke musst Du gehen, um den schönsten Ort zu sehen – Zimmern". Den krönenden Abschluss boten die Wassernixen "ZBN young" als Wasserballet.