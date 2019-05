von Jutta Freudig

Gut 20 erwachsene und jugendliche Sänger und Sängerinnen gehören zum jungen Singkreis „ConTakte“, der sich alle zwei bis drei Monate an Freitagnachmittagen ab 17.30 Uhr zur Vorbereitung der Familiengottesdienste in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Immendingen trifft. Die Gruppe, zu deren Initiatorinnen Sybille Fässle zählt, wird von der professionellen Chorleiterin Lioba Manger geleitet. Das Repertoire der vorgetragenen Lieder orientiert sich an den Themen der Familiengottesdienste. Der junge Chor ist offen für weitere Mitglieder, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Den Singkreis „ConTakte“ gibt es bereits seit rund drei Jahren. „Wir freuen uns auf gute Kontakte“, sagen die Sängerinnen zum Namen des Chores, der im zweiten Teil gleichzeitig auch noch eine musikalisch bezogene Bezeichnung enthält. Zum ersten Mal aufgetreten ist der junge Chor nach Informationen von Sybille Fässle bei der Gestaltung des Adventsgottesdiensts 2016. Inzwischen wurden zahlreiche weitere Familiengottesdienste umrahmt, etwa zu Erstkommunionen, zur Firmung oder zum Muttertag.

Der Chor setzt sich größtenteils aus Frauen und Männern zusammen, hat aber auch Kinder in seinen Reihen. Aus beiden Altersgruppen würde man gern weitere Mitsänger willkommen heißen. Gleiches gilt auch für die Band, die den Singkreis begleitet. Sie besteht aus Leiterin Lioba Manger am E-Piano und Andreas Hamernik an der Gitarre. „Die Band könnte durchaus noch Verstärkung gebrauchen,“ sagt Lioba Manger.

Die Proben des Singkreises finden immer in der katholischen Kirche statt. Lioba Manger leitet die Übungsstunden und sucht das passende Repertoire für den Chor aus. „Das richtet sich nach den Themen der jeweiligen Familiengottesdienste,“ sagt die Chorleiterin. Sie führt mit viel Engagement durch die Proben, hat Erfahrung in der Leitung verschiedener Chöre wie etwa des Männergesangvereins Ippingen oder auch jugendlicher Chorgruppen.

Da sich der Chor nicht zu regelmäßigen Proben trifft, erfolgt die Abstimmung unter den einzelnen Mitgliedern im Vorfeld der Familiengottesdienste über eine „Whats App“ Gruppe. Sie ist erreichbar unter der Nummer 0151/412 178 42. „Wenn jemand nicht bei jeder Probe oder jedem Gottesdienst mitmachen kann, ist es nicht schlimm, dann treffen wir uns eben beim nächsten Mal wieder“, so Sybille Fässle. Interessen können sich auch per E-Mail an sie wenden (s.faessle@t-online.de) oder nach Terminabsprache zur Probe kommen.