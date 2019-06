von Jutta Freudig

Mit einem Familientag am Samstag, 13. Juli, ab 14 Uhr setzt der Verein Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE) sein Jahresprogramm im und am „Unteren Schloss“ fort. Zu Gast ist Kräuterpädagogin Christiane Denzel aus Liptingen, die sowohl ein Programm für Kinder als auch Erwachsene bereithält. Zentrales Thema des Nachmittags sind Kräuter und Wildkräuter, mit denen die Teilnehmer des Familientags direkte Erfahrungen sammeln. INKGE übernimmt auch die Bewirtung.

„Löwenzahn, das ist der Wahn“ – unter diesem Motto dürfen Kinder ab fünf Jahren und ihre Eltern zu Beginn des Familientags mit Christiane Denzel auf Kräutersuche im Donaupark gehen. Christiane Denzel: „Essbare Wildkräuter wachsen überall um uns herum: Giersch, Klee, Knoblauchsrauke und Co., wir sammeln und lernen dabei.“ Anschließend schütteln die Teilnehmer des Nachmittagsprogramms selbst Butter, häckseln die Kräuter und genießen dann eine leckere Kräuterbutter auf frischem Brot. Ein Puppentheater, das ein Kräutermärchen erzählt, und Sprüche oder Spiele rund um die Pflanzenwelt runden den Nachmittag für Kinder im Unteren Schloss ab. Das Angebot ist auch Teil des Jahresprogramms der Jugend-Organisation Immendingen (JOI).

Auf die erwachsenen Besucher des Familientags wartet eine Dia-Show mit Bildern von Pflanzen und Tieren aus der Heimat. Außerdem können sie bei der Kräutersuche der Kinder mitkommen und eigene Erfahrungen rund um die grünen Schätze der Natur sammeln. Der Verein INKGE sorgt während des Nachmittags mit Getränken und mit einem Kuchenangebot für die Bewirtung der Besucher.

Christiane Denzel ist Mutter von zwei Kindern, von Beruf Gärtnerin, Heilpraktikerin, Kräuterpädagogin und Buchautorin. In ihrem Betrieb „Breite Wies – Bioland Gärtnerei und Naturkost“ in Liptingen bietet sie diverse Kinderprogramme zu unterschiedlichen Themenkreisen und Lehrinhalten an. Schwerpunkte sind Naturkreisläufe, Pflanzen aller Art und ihre Verwendung, Gesundheit, Schafe und Bienen und deren Produkte.

Das Programm für die ganze Familie beginnt am Samstag, 13. Juli, nach dem Pflücken der Kräuter um 15 Uhr und dauert etwa 90 Minuten, vorher ist ab 14 Uhr das Kuchenbuffet eröffnet. Zur besseren Planung bittet der Verein INKGE um Anmeldung unter der E-Mail-Adresse

inkge-immendingen@web.de oder der Rufnummer 07462/9479355. Nicht angemeldete Kinder sind aber zum Kräutersammeln und dem Kinderprogramm ebenfalls willkommen. Das Angebot ist kostenfrei, der Verein INKGE freut sich über Spenden.

Der Familientag ist nur einer der Höhepunkte des Jahresprogramms von INKGE, das mit Vorträgen und Wanderungen zu Beginn des Jahres eingeläutet wurde. Als nächste Veranstaltung steht am Sonntag, 8. September, der alljährliche „Tag des offenen Denkmals„ auf dem Programm, in dessen Mittelpunkt wieder das Untere Schloss steht. Außerdem plant der Verein am Samstag, 23. November, wieder einen „Winterzauber“ mit Stubenmusik.