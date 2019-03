von Jutta Freudig

Zusätzlich zu dem Aufwand von 868 220 Euro, der bei der Auftragsvergabe im Gemeinderat vorgesehen war, verursacht die neue Donaubrücke bei Hintschingen Mehrkosten in Höhe von 132 544 Euro. Über die um 15,3 Prozent höheren Baukosten des Bauwerks, das den Hintschinger Weiler am ehemaligen Bahnhof mit dem gegenüberliegenden Donauufer verbindet, informierte die Gemeindeverwaltung den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

"Die Kosten sind leider nach oben gegangen", erklärte Bürgermeister Markus Hugger im Gremium. Laut den Erläuterungen von Ortsbaumeister Martin Kohler gab es dafür verschiedene Gründe. Rund 25 000 Euro Mehrkosten entstanden bei der Wasserhaltung. Kohler: "Die Kostenerhöhungen ergaben sich aus Abstimmungen nach Baubeginn zur Vergrößerung der Spundwandkästen auf Grund von Hindernissen (Holzpfähle) an den Fundamenten der Brücke." Weitere 52 000 Euro mussten für notwendiges zusätzliches Material bei den Erd- und Abbrucharbeiten und der Baugrube ausgegeben werden, was teilweise durch den hohen Wasserstand und ein Hochwasser verursacht wurde. Für Mehrmengen bei Betonstahl und Baustahl fielen Kosten in Höhe von 18 500 Euro an. Für Nachtragsleistungen wie die Abfuhr von nicht verwertbarem Erdmaterial, die zusätzliche Baustellen-Einrichtung für die Hindernisbeseitigung und das Material für das geänderte Fahrbahnabschlussprofil entstand ein Mehraufwand von rund 20 000 Euro. Wie Ortsbaumeister Kohler erklärte, werden die Mehrkosten aus allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt.

ger Ortsvorsteher Christian Butschle: "Ich finde das schon etwas ungeheuerlich, 15 Prozent Mehraufwand für diese Baumaßnahme", sagte er. Dabei handle es sich nun um den zweiten Fall nach der Unterführung durch die Donau unterhalb der Güterbahnhofstraße, der vom gleichen Büro geplant worden sei und bei dem Schwierigkeiten auftreten. "So ein Büro ist für mich nicht tragbar und sollte in Zukunft nicht mehr beauftragt werden," betonte Butschle.

Planer Nico Köllnick vom Ingenieurbüro Breinlinger erwiderte, dass es für die vor 1900 gebaute Brücke keine Baupläne gegeben habe. Dazu seien die unvorhergesehenen Hindernisse im Untergrund gekommen, ebenso ein Hochwasser. "So viel Bodenaustausch war nicht vorhersehbar," sagte er. Auch Ortsbaumeister Kohler erklärte, Themen wie Wasserhaltung seien im Vorab kaum zu beurteilen. Zum Thema Unterführung hob Bürgermeister Markus Hugger hervor, dass die Reparatur des Bauwerks und der Ersatz der Knochensteine gegen einen "Glattstrich" gesichert sei.