von Jutta Freudig

Die Vorbereitungen für den Zunftball und die örtliche Fasnet sowie Narrentreffen fordern in der Vorfasnachtszeit die Narren der Strumpfkuglerzunft Immendingen. Wer mit dem Zunftball den Höhepunkt der Saalfasnacht in der Donaugemeinde erleben will, muss sich nun auch rechtzeitig aufmachen, um Karten für das Ereignis zu ergattern.

Der Zunftball der Strumpfkugler findet in diesem Jahr am Samstag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr in der Donauhalle statt und steht unter dem Motto "4.0 und breites Band – Fasnet bleibt analog, wir feired von Hand". Für die Veranstaltung findet an den Samstagen, 9. Februar und 16. Februar, der Kartenvorverkauf statt. Er beginnt jeweils um 10 Uhr im Zunfthaus an der Donaustraße. Am Samstag, 9. Februar, ab 9 Uhr treffen sich die Mitglieder der Narrenzunft auch zum Anbringen der närrischen Straßendekoration. Am Montag, 11. Februar, wird ab 18 Uhr die Donauhalle für die Fasnachtszeit geschmückt.

Ebenfalls am Samstag, 9. Februar, sowie am Sonntag, 10. Februar, haben die Zunftmitglieder eigene Auftritte beim Landschaftstreffen der Schwäbisch-Alemannischen Narrenvereinigung in Wangen. Abfahrt ist am Samstag, um 15 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr jeweils am Narrenbrunnen. Die Rückfahrt in Wangen startet am Sonntag, um 17 Uhr. Wer sich für die Fasnachtszeit ein passendes Kostüm ausleihen möchte, erhält die Gelegenheit wieder wie gewohnt in der Zunftkammer der Strumpfkugler im Zunfthaus. Die Zunftkammer hat in der Zeit vor Fasnacht immer mittwochs und freitags, von 17.15 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Schließlich planen die Gretele der Zunft am Fasnachtsfreitag. 1. März, wieder einen geselligen "Gretele-Hock", der dieses Jahr erstmals anders als gewohnt gefeiert werden soll. Start ist um 17.30 Uhr. Alternativ kann man sich ab 19.30 Uhr mit den anderen Gretele im Gasthaus "Kreuz" treffen. Anmeldungen für den Gretele-Hock sind bis spätestens Sonntag, 10. Februar, unter der Rufnummer 0152/232 502 75 erforderlich.