von Jutta Freudig

Die ganze Pfarrgemeinde Immendingen hat mit einem Festgottesdienst und einem weltlichen Fest im Pfarrheim ihre Kirchenpatrone St. Peter und Paul gefeiert. Einer der Höhepunkte des Nachmittags war der Auftritt der Kleinen des Kindergartens St. Josef, die das Publikum mit Singen und Tanzen begeisterten. Die katholische öffentliche Bücherei im Untergeschoss des Pfarrheims zeigte neu angeschaffte Medien und sammelte Spenden für die Sanierung der Orgel.

Den Auftakt für das Patrozinium bildete wie stets bereits am Morgen der Festgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul. Pfarrer Axel Maier zelebrierte den Gottesdienst und ging in seiner Predigt auf die Kirchenpatrone und die Geschichte des Immendinger Gotteshauses ein. Der katholische Kirchenchor umrahmte den Festgottesdienst mit seinem Gesang.

Nach der kirchlichen Feier startete das Programm im Pfarrheim. Zur Gestaltung und Bewirtung trugen wieder der Pfarrgemeinderat unter Führung von Christiane Lange, Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft, die Ministranten und Helfer aus der ganzen Pfarrgemeinde Immendingen bei. Besonders beliebt war wieder das breite Angebot zum Mittagessen, das sehr gut angenommen wurde. Anschließend konnte am Stand der Frauengemeinschaft unter einer großen Auswahl selbstgebackener Kuchen ausgewählt werden. Die Ministranten boten die bei der Hitze besonders beliebten Eisbecher an, die bereits am frühen Nachmittag ausverkauft waren. Auf dem Flohmarkt konnte allerlei Trödel bestaunt und zu günstigen Preisen gekauft werden, was bei den Besuchern ebenfalls gute Resonanz fand.

Mit Freude und viel Applaus aufgenommen wurden die Kinder des Kindergartens Immendingen und ihre Erzieherinnen, die für den Nachmittag des Patroziniums verschiedene Lieder einstudiert hatten. Sowohl die Kleinen als auch das Publikum hatten viel Spaß mit der Aufführung von Liedern und Tänzen. Ohne eine Zugabe durften die Kinder die Bühne im Pfarrheim nicht verlassen.

Traditionell bietet die katholische öffentliche Bücherei während des Patroziniums einen „Tag der offenen Tür“ an. Büchereileiterin Elisabeth Ketterer hatte in ihrer kühlen Oase unter dem Pfarrsaal eine Ausstellung sowohl neu angeschaffter Medien als auch verschiedene antiquarische Angebote vorbereitet, die günstig erworben werden konnten. Mit den Einnahmen sammelte sie weiteres Geld für die Orgelsanierung.

Wer wollte, konnte beim Immendinger Pfarrfest gleich seine Sommerlektüre leihen.