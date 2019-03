von Franz Dreyer

Auf eine Reise um die Welt ging der Radsportverein Edelweiß beim Radlerball. Mit Ideenreichtum und viel närrischer Gaudi zauberten vorwiegend die Sportgruppen der Radler ein kunterbuntes, cooles Programm auf die Bühne der Alpenblickhalle. Das Motto bot eine Fülle von möglichen Darbietungen, die mit erstaunlichen Raffinessen umgesetzt wurden. Als Matrose, später Saftschubse, kündigte Dirk Böttcher die einzelnen Auftritte an, die ausnahmslos starken Beifall fanden.

„Wenn Engel reisen, wird das Wetter schön", sang und tanzte die Mädchensportgruppe, einstudiert von Stefanie Tscherter und bot mit ihrem Bus auf der Bühne sehenswerte Effekte. Doch es kam die Erkenntnis: „Sonnenstrand und Cocktail in der Hand wären toll, wäre unser Geldbeutel voll“.

Die Landjugendgruppe flog mit ihrem Raumschiff Enterprise in die weite Welt und kam bei ihrem flotten Tanz ebenfalls nicht ohne Zugabe von der Bühne. Die Mittwochsradler gingen auf verrückte Reise um die Welt. Mit ihrer, die Bühne füllenden Air RSV landeten sie in Mauenheim und fragten sich, wo sind wir da hingekommen? Nicht nur der Pilot, auch die Passagiere, boten Glanzleistungen. Grandioser Jubel brandete beim Auftritt von Präsident Trump auf. Mit „Es gibt kein Bier auf Hawaii“ wurde das närrische Publikum mitgerissen.

Durch krankheitsbedingte Ausfälle bedingt konnte in diesem Jahr das Dorfgeschehen nicht glossiert werden. Doch Jacqueline Trolda hatte spontan eine pfiffige Idee, die glänzend umgesetzt wurde: Ein Indianerstamm spürte Pierre Trolda auf, band ihn an den schön gestalteten Marterpfahl und tanzte vor Freude zu dem Lied, in das das närrische Publikum einstimmte „Das war der Häuptling der Indianer", was die tolle Stimmung mehr und mehr anheizte.

Bei der Vielzahl schöner Gruppen war die Maskenprämierung für die Jury, bestehend aus Sonja, Egon und dem Ortsoberen Michael eine schwierige Aufgabe. Das Rennen machten die Landjugend, die Mexikanerinnen vom Spitzenhof und die Gruppe Engel-Reisen.