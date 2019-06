von Mandy Heinze

70 Jahre Männergesangverein Sängerlust Ippingen: Zum runden Geburtstag ist beim traditionellen Pfingstfest alles anders. Naja nicht alles, es dreht sich wie immer alles um die Musik. Das Fest beginnt aber schon am Samstagabend, 8. Juni, um 20 Uhr mit dem Gruppenkonzert der Ostbaarchöre und dem Projektchor des Männergesangverein Ippingen im großen Festzelt am Sportplatz. Im Anschluss geht es mit Musik und den Ramstalern weiter bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntag, 9. Juni, findet um 9.30 Uhr der Gottesdienst im Festzelt statt, bei welchem auch der Männergesangverein und der MGV Kinderchor mitwirken. Im Anschluss spielt die Stadtkapelle Möhringen zum Frühschoppen, bis um 14 Uhr das Freundschaftssingen mit den Chören aus Immendingen, Weilersbach, Mundelfingen und Hausen vor Wald beginnt. Ab 17 Uhr sorgt die Gemeindemusikkapelle Immendingen als Vorband für den Hauptgig „Z3 – Die drei Zillertaler“, welche ab 20.30 Uhr das Festzelt zum Beben bringen werden, für musikalische Unterhaltung.

Am Montag, 10. Juni, beginnt der Geburtstag mit dem Frühschoppen und dem Musikverein Harmonie Gutmadingen, bevor ab 14.30 Uhr die Eschbacher Heimatmusikanten zum Festausklang spielen.

Das ganze Pfingstwochenende über ist außerdem nicht nur für das leibliche Wohl des Gäste gesorgt, sondern auch für die Kinder gibt es rund ums Festzelt jede Menge Spiel und Spaß, wie Kinderschminken, Hüpfburg, Kletterbaum und am Montagnachmittag wieder die beliebte Pfingstgaudi mit verschiedenen Disziplinen für Groß und Klein.