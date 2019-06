von Franz Dreyer

Die in der Ortsmitte stehende St. Wendelinskapelle erstrahlt bald in neuem Glanz. An dem Gotteshaus erfolgt derzeit eine umfassende Außenrenovierung. Das Besondere an der auf eine örtliche Initiative zurückgehende Maßnahme ist, dass die Realisierung im Wege eines lobenswerten bürgerschaftlichen Engagements erfolgt. Hintschinger Einwohner nehmen das Projekt unter fachlicher Betreuung, auch was die Außenanlage anbelangt, selbst in die Hand. Mehrere Arbeitsgruppen mit zusammen 15 Aktiven, teils Neurentner, sind derzeit engagiert bei der Sache. Das örtliche Unternehmen Volker Hör bringt sich mit dem notwendigen Gerüstmaterial in die Aktion ein. Durch die unentgeltlich geleistete Arbeit kommt auch der hohe Stellenwert, welche das Gotteshaus bei der Bevölkerung hat, zum Ausdruck.

An der Nordseite ist der Neuanstrich inzwischen angebracht. Das Gerüst wurde zur Fortsetzung der Arbeiten inzwischen an die Südseite umgestellt. voraussichtlich Ende Juni wird das Projekt abgeschlossen werden können.

Eigenleistung spart Geld ein

„Bei einer kompletten Auftragsvergabe an Unternehmen wären Kosten in einer Größenordnung von 25 000 Euro zusammen gekommen“, informiert Pfarrgemeinderat Manfred Saur. Neben dem von kirchlicher Seite bewilligten Zuschuss und den unentgeltlich geleisteten Arbeiten erleichtern eingegangene Spenden die Finanzierung.

Die Kapelle von Hintschingen wurde 1747 in barockem Stil erbaut und 1748 eingeweiht. Als Patron wurde der heilige Wendelin gewählt, der Schutzpatron der Tiere und Landleute. Im Jahr 1955 erfolge an der Westseite ein Anbau, die Sakristei wurde aufgestockt und damit eine Empore geschaffen für das Harmonium und den damals noch bestandenen Kirchenchor. Der Altar wurde mehrfach verändert.

Hintschingen war schon immer Filiale der Mutterkirche von Kirchen. Taufen und Hochzeiten mussten dort gehalten werden und die Toten bis 1954 auf dem dortigen Friedhof beerdigt werden. Jahrhunderte lang mussten die Hintschinger sonntags nach Kirchen zur Messe.