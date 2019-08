von Franz Dreyer

Vom angenehmen Sommerwetter begünstigt erwies sich auch die diesjährige Auflage des Familientags, der stets vom Sozialverband VdK Deutschland veranstaltet wird, als ein Höhepunkt des Immendinger Ferienprogramms. Die Idee eines Fests, bei dem Kinder etwas erleben, aber auch Familien zusammen schöne Stunden verbringen können, wurde wieder einmal erfolgreich umgesetzt.

Schon in der Frühe hatten die Aktiven des Ortsverbandes und ihre Helfer beim Aufbau keine Zweifel: Dies muss wieder ein großartiger Familientag werden. Zur Freude aller fand eine große Zahl erwartungsvoller Besucher den Weg zum Rastplatz am Eingang zur Donauversinkung und ließ sich vom Veranstalter mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken verwöhnen.

Mit dabei waren nicht nur Mitglieder aus dem Gemeindegebiet, sondern auch aus dem weiteren Umfeld. Eltern mit ihren Kindern sowie Großeltern und Tanten waren gekommen.

Kinder essen kostenlos

Ganz besonders erfreute die Gäste, dass die ganze Palette an Speisen und Getränken zum Selbstkostenpreis erhältlich war, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre aßen und tranken sogar komplett kostenlos. „ Als Sozialverband wollen wir kein Geschäft machen, sondern allen Gästen einen wundervollen Tag bieten“, erklärte der Vorsitzende Rupert Engesser.

Er selbst verbrachte den Tag hinter dem Grill, während seine Frau Monika die Besucher am Kaffeestand bediente und für leckere Kuchen sorgte. Doch im Mittelpunkt des Programms standen die Kinder. So erfreute sich nicht nur das Kinderschminken großer Beliebtheit. Die jungen Gäste konnten sich auch bei einer Vielzahl an Spielen vergnügen.