Noch im September will die Gemeinde Immendingen das Baugesuch für das neue Feuerwehrgerätehaus im Gebiet "Hinterwieden" oberhalb der Sporthalle einreichen und die Förderung beantragen. 2020 hofft man auf die Bewilligung der Zuschüsse für das Drei-Millionen-Euro-Projekt. Über den Fortgang der Planung, bei der momentan das Lärmschutzgutachten für den Standort erarbeitet wird, informierte Bürgermeister Markus Hugger die Mitglieder der Gesamtfeuerwehr mit den Abteilungen Immendingen, Hattingen, Ippingen und Mauenheim bei deren Jahreshauptversammlung. Die Wehr hatte am Jahresende 2018 insgesamt hundert Aktive, darunter zwei Frauen. Sie wurde im letzten Jahr zu 53 Einsätzen gerufen, sieben mehr als 2017.

Kontakte zu Daimler

Die Immendinger Feuerwehr hat gute Kontakte zum Automobilhersteller Daimler und zur Werkfeuerwehr. So fand im vergangenen Jahr eine mit 120 Teilnehmern sehr gut besuchte Besichtigung des neuen Daimler Prüf- und Technologiezentrums mit folgendem Grillfest statt. Außerdem gibt es gemeinsame Übungen. Wie der Immendinger Abteilungskommandant Winfried Heitzmann berichtete, haben die Feuerwehrleute der Donaugemeinde bereits wieder die Zusage, dass sie erneut in Sindelfingen an fabrikneuen Fahrzeugen üben und die Spreizer einsetzen dürfen. (feu)