von Franz Dreyer

Ältere Einwohner in der Region Immendingen/Geisingen denken in diesen Tagen mit Wehmut an die Schrecken zurück, welche sie im jugendlichen Alter im April 1945 erleben mussten. Damals erreichte der Zweite Weltkrieg in seiner zerstörerischen Endphase die Heimat. Viele Soldaten und Zivilisten wurden in den letzten Kriegstagen noch sinnlos geopfert. Am 24. April 1945 endete beispielsweise in Hintschingen der Zweite Weltkrieg, während im benachbarten Kirchen-Hausen noch gekämpft wurde. Geisingen dagegen war bereits am 21. April von den einmarschierenden Franzosen besetzt worden. Hermann Riedel, der bis zu seiner Pensionierung 1961 Verwaltungsdirektor der Stadt Villingen war, hat das Inferno in seinem 1974 veröffentlichten Buch „Ausweglos“ beeindruckend beschrieben.

Durchbruchsversuch: Ausgelöst wurde die Tragödie durch die im Schwarzwald eingekesselten vier deutschen Divisionen des 18. SS-Armeekorps, welche sich zum Ziel gesetzt hatten, den bereits von den Franzosen besetzten Ring zu durchbrechen, um den Anschluss an die noch im Allgäu operierenden Verbände zu erreichen. Der Befehl, den Durchbruch durch zwei gegnerische Linien zu versuchen, war eine Fehlentscheidung mit vielen Opfern.

Ein Bild der Zerstörung bietet sich bei Kriegsende an der Donaustraße in Immendingen. | Bild: Archiv Dreyer

Bombenhagel: Zu den stark betroffenen Orten zählte insbesondere die Gemeinde Zimmern. Am Mittwoch, 25. April, ab vier Uhr in der Frühe kamen starke deutsche Truppenverbände mit ihren Fahrzeugen durch das Amtenhauser Tal und marschierten durch den Ort, um die Donau zu überqueren oder über die in Immendingen noch bestehende Eisenbahnbrücke und die teilweise beschädigte Straßenbrücke in Richtung Süden zu entkommen. Der 26. April sollte für Zimmern zum Schicksalstag werden. In der Annahme, der Ort sei noch von deutschen Truppen belegt, warfen feindliche Flieger in zwei Angriffen Brandbomben über den Ort ab. Dem Bombardement fielen 40 Prozent der Gebäude des Ortes zum Opfer.

Nach ihrer Zerstörung 1945 muss die Donaubrücke bei Zimmern wieder neu aufgebaut werden. | Bild: Archiv Dreyer

Erlebnisbericht: Zu den Soldaten, welche den sinnlosen Durchbruchversuch durchstehen mussten, zählte auch Emil Bauer, der später bei Stuttgart lebte. Nur um Haaresbreite entging der damals 18-Jährige, eingesetzt als Adjutant des Zugführers, dem Tod. Interessant ist sein Erlebnisbericht: „Von der Pfalz gelangte unsere Einheit über Karlsruhe und Oberkirch durch den Schwarzwald. Mit unseren Zugmaschinen kamen wir flott voran und erreichten am 25. April gegen zwei Uhr nachts den Raum nördlich von Bad Dürrheim. Als die erwarteten drei Sturmgeschütze nicht eintrafen, entschied sich der Zugführer, es war inzwischen Tag geworden, aufzubrechen und Bad Dürrheim nicht zu umgehen, sondern zu durchfahren, was sich nicht als unglücklichen Befehl erweisen sollte."

"Ich nahm Platz auf der rechten Seite der ersten von unseren vier Zugmaschinen. Die Maschinenpistole hatte ich im Anschlag. Wir fuhren in die Scheffelstraße ein. Nach etwa 100 Meter fielen Schüsse aus einem etwas zurückstehenden Haus. Drei Mann von der Geschützbedienung fielen über mich. Während die Kameraden bei mir einen Halt suchten, fielen wir gemeinsam auf die Straße. Ich suchte Schutz hinter einem abgestellten Kastenwagen. Meine Kameraden konnten sich nicht in Sicherheit bringen und hatten bereits fünf Minuten nach der Abfahrt ihr Erdenleben für immer beendet. Im Stillen hoffte ich, dass eines unserer Fahrzeuge zurückkehren würde. Ich wartete vergebens. In einer Feuerpause verschwand ich hinter einem Haus. Erst jetzt spürte ich meine Verwundung am linken Fußgelenk, die ein zufällig vorbeikommender Sanitäter versorgte", schilderte Bauer. Gefangene erschossen: Auf dem Weg über die Hirschhalde musste Bauer eigenen Angaben zufolge erleben, wie zwei Wehrmachtsangehörige etwa 20 geflüchtete Franzosen erschossen. Die Fliegertätigkeit setzte in aller Härte ein.

Auf dem Weg über die Hirschhalde musste Bauer eigenen Angaben zufolge erleben, wie zwei Wehrmachtsangehörige etwa 20 geflüchtete Franzosen erschossen. Die Fliegertätigkeit setzte in aller Härte ein. Weitermarsch: "Über Sunthausen und Öfingen, wo einige Häuser brannten, nahm ich den Weg ins Amtenhauser Tal. Inzwischen war es 16 Uhr geworden. Hunger und Durst machten sich bemerkbar, den ich durch Wasser, das aus dem Berg kam, stillen konnte. Trotz der Verwundung musste ich weiter gehen", so Bauer. Sein Ziel, über die Donau zu kommen, hatte er nicht aufgegeben. "Als ich am Talhof ankam, waren gerade zwei Kameraden unseres Zuges dabei, einen Grabhügel zurechtzumachen. Gleichzeitig kam ein Kamerad mit einem Kreuz mit dem Namen eines gefallenen Kameraden. Von dort aus ging es weiter nach Immendingen. Dort sah es so aus, als ginge nichts mehr. Von allen Seiten wollten die Kolonnen über die Donaubrücke. Die Kettenfahrzeuge mussten durch die Donau fahren", schilderte Bauer weiter.

