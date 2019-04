von Franz Dreyer

Zu Beginn des Frühlings ist auch in diesem Jahr in Hattingen wieder Theaterzeit. "Ganz nach dem Zitat 'Ich liebe es, Theater zu spielen, es ist viel realistischer als das Leben' gibt es in fünf Aufführungen wieder viel versprechenden und spannenden Theaterspaß“, sagt Horst Leiber, Vorsitzender der Hattinger Laienbühne.

An zwei Wochenenden wird in der Witthohhalle das Lustspiel in drei Akten „Wenn einer eine Reise tut" von Regina Rösch auf die Bühne gebracht. Der Inhalt des Stücks hat nicht nur einen hohen Unterhaltungswert, sondern bietet auch viel Gaudi und Heiterkeit mit einem permanenten Angriff auf die Lachmuskeln des Publikums. Mehrstündiger Theaterspaß ist für die Besucher, die immer aus einem großen Einzugsgebiet kommen, gewährleistet. Theatervorführungen bietet die Hattinger Laienbühne alljährlich seit 1952 ohne Unterbrechung.

Seit Jahresbeginn laufen die Vorbereitungen für das Ereignis. Ingmar Speck, seit nunmehr über 20 Jahren bewährter Regisseur, zuvor ab 1983 selbst Darsteller, hat die Schauspielerinnen und Schauspieler wieder einstudiert. Die Szenen sitzen bis ins Detail. Bei der Auswahl der Spieler hatte der Spielleiter auch diesmal ein glückliches Händchen. Die Rollen sind den einzelnen Akteuren geradezu auf den Leib geschrieben.

Am Samstag, 6. April, geht der Vorhang auf. Zum Auftakt gibt es um 13.30 Uhr eine Vorstellung für Kinder. Die Abendvorstellung folgt um 20 Uhr. Eine weitere Abendvorstellung wird am Freitag, 12. April, ebenfalls um 20 Uhr geboten. Am 13. April ist um 13.30 Uhr Seniorenveranstaltung. Zum Abschluss ist um 20 Uhr nochmals eine Abendvorstellung. Aufgrund der großen Nachfrage sind jedoch die Abendveranstaltungen am 6. und 13. April bereits ausverkauft. Nur noch am 12. April sind Plätze frei.

Die Schauspieler sind: Christian Westhoff, Sandra Giner, Herbert Hensler, Britta Benat, Lisa Egloff-Ley, Tobias Bräunlinger, Maik Petrowski- Benat, Lisa Benat, Anna-Lena Sterk, Markus Sterk und Diana Di Simio. Souffleusen sind Tanja Heinemann und Andrea Schmid.