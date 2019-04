von Jutta Freudig

Mit guten Ergebnissen sind Armin Leiber und Manfred Danner, beide Sportler des Turnvereins Immendingen, von der achten Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft der Senioren in Polen zurückgekommen. Beide haben mit ihren sportlichen Leistungen dazu beigetragen, dass Deutschland am Ende beste Teilnehmernation war.

Die Hallenweltmeisterschaft fand dieses Jahr vom im polnischen Torun statt. 4350 Athleten im Alter von 35 bis 100 Jahren aus 88 Ländern nahmen daran teil. Mit dabei waren die beiden Immendinger Leichtathleten. Sie starteten dieses Mal nicht nur für den Turnverein Immendingen, sondern auch für Deutschland, das mit 475 Teilnehmern nach Polen die zweitstärkste Mannschaft stellte. In der Altersklasse M 60 erreichten sie dabei teilweise gute Platzierungen im Wettstreit mit den weltbesten Senioren in der Leichtathletik.

Armin Leiber wurde im Speerwerfen Zehnter von vierzehn Teilnehmern mit einer Weite von 32,76 Metern, beim Diskuswurf reichten seine 35,90 Meter zu einem 16. Platz von 24. Im Kugelstoßen blieb er mit 9,74 Metern und Platz 25 von 27 weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Manfred Danner bestritt zwei Wettbewerbe. Im Dreisprung kam er mit 9,23 Metern auf einen elften Platz unter 16 Teilnehmern. Im Fünfkampf (60 Meter Hürden in 11,92 Sekunden, Weitsprung 4,19 Meter, Kugelstoßen 9,59 Meter, Hochsprung 1,36 Meter und 1000-Meter-Lauf in 3:57 Minuten) erreichte Danner ebenfalls einen elften Platz unter 21 Mitstreitern. Nach der Teilnahme an der Europameisterschaft in Madrid im vergangenen Jahr war der Wettkampf in Torun nun die erste Weltmeisterschaft, bei der Danner startete. Am Ende konnten sich die Immendinger Sportler mit allen deutschen Athleten freuen, dass Deutschland die erfolgreichste Nation bei der WM war.