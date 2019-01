Zwei von geschätzten 20 Millionen Euro wird die Gemeinde Immendingen in diesem und dem kommenden Jahr investieren, um mit der Komplettsanierung ihres Schulzentrums zu beginnen. Zum Auftakt steht die Erneuerung der früheren Grundschule und der Aula auf dem Programm. Fassade, Fenster, Dach, Toiletten – alles soll auf einen aktuellen Stand gebracht werden und künftig wieder eine ansprechende Außenwirkung haben. Für die anstehenden Investitionen von zwei Mal einer Million Euro erhofft sich die Gemeinde Immendingen Zuschüsse in Höhe von jeweils 400 000 Euro, die für 2019 und 2020 beantragt werden. Dass nun auch Sanierungen und nicht nur Neubauten gefördert werden, war mit ein Grund dafür, auf den Abriss des alten Grundschulgebäudes zu verzichten.

Brandschutzmaßnahmen

Rund 800 000 Euro hat die Gemeinde Immendingen im vergangenen Jahr für Brandschutzmaßnahmen an den Gebäuden der Grund-, Haupt-, Real- und Werkrealschule investiert. Unter anderem entstanden zusätzliche Fluchtwege über Außentreppen an den Bauten und im Inneren der Gebäude wurden neue Sicherheitstüren angebracht. Wesentliches Ziel der Gemeinde war es, für die Sicherheit der Schüler das Optimale zu erreichen. "Der Brandschutz ist wichtig und die Maßnahmen waren zwingend nötig", so Bürgermeister Markus Hugger. Mit den Arbeiten wurde bereits ein erster Schritt in Richtung Sanierung der Schulgebäude gemacht. (feu)