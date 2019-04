von Jutta Freudig

55 Bürger hat die Gemeinde Immendingen beim vierten Tag des Ehrenamts im letzten Jahr für ihre sportlichen Leistungen, ihr kulturelles oder ehrenamtliches Engagement geehrt. Am Dienstag, 23. Juli, erlebt die 2015 erstmals eingeführte, besondere Feier wieder eine Neuauflage. Ab 19 Uhr zeichnet Bürgermeister Markus Hugger in der Aula Menschen aus, die sich in besonderer Weise um die Gemeinde verdient gemacht haben. Vorschläge für die Ehrungen beim Tag des Ehrenamts sind ab sofort wieder möglich. Sie können sowohl von Vereinen, als auch von einheimischen Bürgern kommen, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Integriert in den Tag des Ehrenamts wird auch dieses Jahr wieder die Ehrung der Mehrfachblutspender.

Meldung durch Vereine: Geehrt werden kann, wer bestimmte Kriterien erfüllt und ab sofort bei der Gemeinde gemeldet wird. Die Sportlerauszeichnung wird an erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften der Immendinger Vereine in verschiedenen Meisterschaftsstufen sowie für herausragende Einzelleistungen verliehen. Ferner zeichnet die Gemeinde auch Einwohner und Bürger aus, die sich durch ihr langes herausragendes ehrenamtliches Engagement verdient gemacht oder sich bei außergewöhnlichen Anlässen bewährt haben. Die herausragenden Leistungen und Verdienste in Vereinen müssen sich auf eine mindestens 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der engeren Vorstandschaft beziehen. Die Ehrung kann auch für ehrenamtliches Engagement im sozialen, karitativen, kirchlichen und kulturellen Gebiet, in der freien Kinder- und Jugendarbeit, in Sportvereinen, in Selbsthilfegruppen, bei Initiativen mit Personen mit Migrationshintergrund oder für ähnliche Aktivitäten erfolgen.

Meldefrist läuft: Außer den Vereinen kann auch die gesamte Bevölkerung Personen für den Tag des Ehrenamts anmelden, welche die genannten Kriterien erfüllen. Die Anmeldungen sollten Namen, Alter, Anschrift, Verein und Werdegang des Betreffenden enthalten und an den Bürgerservice im Rathaus Immendingen (Telefon 07462/242 29 oder E-Mail heike.fritsch@immendingen.de) gerichtet werden. Die Anmeldefrist endet am Dienstag, 4. Juni.