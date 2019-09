von Franz Dreyer

Köstlichkeiten aus der Küche, erlesene Getränke und zünftige Blasmusik waren die Trümpfe des elften Herbstfestes des Musikvereins Zimmern und der Bläserjugend. Erstmals 1973 als Dorffest gefeiert, nutzt der Verein als Veranstalter nun die in der Immendinger Donauhalle vorhandene Festinfrastruktur. Wie gewohnt, hatten die Aktiven des mitgliederstarken Vereins zu diesem Höhepunkt im jährlichen Veranstaltungsprogramm wieder ein herbstliches Flair in die Halle gezaubert.

Über drei Tage erwies sich das Herbstfest als beliebter Treffpunkt. Die bestens gelaunten Gäste ließen sich in großer Zahl von dem attraktiven Unterhaltungsprogramm verwöhnen. Bei musikalischer Unterhaltung durch die Gemeindemusikkapelle Immendingen genossen die Handwerker zum Auftakt des Festes den Abschluss der Arbeitswoche. Die Gäste insgesamt ließen es sich bei dem gemütlichen Feierabendhock schon gut gehen. Den obligatorischen Bieranstich vollzog Bürgermeister Markus Hugger, assistiert von Ortsvorsteher Günter Heizmann. Er erledigte das zum Fest gehörende Ritual routiniert, der Gerstensaft floss sofort. Viel Applaus erhielten die „Flotten Grenzler“ für ihre unermüdlich zu Gehör gebrachten Weisen. Am Samstagabend schäumte die Stimmung bei der von der Bauernkapelle Mindersdorf gebotenen Blasmusik geradezu über.

Waren die rustikalen Schlachtplatten, immer schon der Renner des Festes, an den vorangegangenen Festtagen bereits sehr gefragt, so setzte am Sonntag geradezu ein Run auf die beliebte Spezialität und weitere kulinarische Angebote aus der Küche ein, anschließend ergänzt durch Kaffee und Kuchen. Viele Küchen blieben kalt. Das Küchenpersonal hatte alle Hände voll zu tun.

Für die Unterhaltung sorgten den Sonntag über die befreundeten Musikkapellen von Bietingen, Möhringen und Zimmern ob Rottweil. Ich kann wieder ein erfolgreiches Herbstfest mit einem vollen Haus bilanzieren“, so Vorsitzender Wolfgang Wieser zufrieden.