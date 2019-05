von Jutta Freudig

280 Schüler, zwei Lehrerkollegien, viele Eltern, Familien und mehrere hundert Besucher feierten zum Abschluss der Schultanzwoche ein gelungenes Schulfest, das von der Schlossschule und der Hornenbergschule Immendingen ausgerichtet wurde. Neben zahlreichen Spiel- und Bewirtungsangeboten bildeten die Tanzaufführungen der Schüler von 13 Klassen der beiden Schulen, die sie mit den Tanzprofis des Teams „Wir bewegen Schule“ einstudiert hatten, die Höhepunkte der Veranstaltung.

Für das große Fest war der Schulhof zwischen den beiden Schulen sowie die Wiese vor der Donauhalle in ein kunterbuntes Spielparadies verwandelt worden. Auf einem Hindernisparcours konnten sich junge Fahrradfahrer üben, am Eingang zum Schulhof wurden überdimensionale Seifenblasen in die Luft geschickt, mit Besen und Bällen galt es, einen Slalom hinzulegen.

Bobbycarrennen, Kinderschminken, Kegeln, Buttonanfertigen und vieles mehr wurden angeboten. Beim neuen Schulgarten gab es einen Barfußpfad mit unterschiedlichen Materialien zum Begehen. Außerdem war im Grundschulhof und der Aula ein großer Bewirtungsbereich eingerichtet. Die sternförmig aufgestellten Bänke lockten die Besucher, sich dort niederzulassen.

Mit viel Engagement hatten die Schulleiter Julia Wollenhöfer und Klaus Diesmar gemeinsam mit Lehrern und Eltern die Veranstaltung vorbereitet. Die große Resonanz zeigte, dass die Anstrengungen nicht umsonst gewesen waren. Bei den beiden Tanzaufführungen am Anfang und am Ende des Schulfests war die Donauhalle brechend voll mit Publikum besetzt.

Julia Wollenhöfer hieß die Besucher willkommen und stellte das Team von „Wir bewegen Schule“ vor, das von Patrick Decavele angeführt wurde. „Mit der Schulwoche sollten die Kinder für Tanzen und Bewegung begeistert werden“, erklärte sie. Die vier Tanzprofis, die mit den Schülern fünf Tage lang geübt hatten, gingen bei ihrer Arbeit im pädagogischen Sinn vor, schulten die Kinder sowohl individuell als auch in der Gruppe. Sie durften Tanzfiguren ebenso einstudieren wie gemeinsame Tänze.

Der Lohn der einwöchigen Übungen war schließlich der Auftritt vor dem großen Publikum in der Donauhalle. Zunächst zeigten die jüngeren Schloss- und Hornenbergschüler die eingeübten Tänze, wobei sie jeweils durch einen der Tanzprofis angeleitet wurden, später war noch die ältere Gruppe von Schülern beider Schulen an der Reihe. Mit viel Applaus aus den Reihen ihrer Familien und Freunde erhielten die Kinder die Bestätigung, dass sich ihr Engagement und ihre Tanzfreunde gelohnt hatten.