Nach dreijähriger Unterbrechung gibt es bald wieder Bier made in Zimmern: Uli Straub aus Möhringen eröffnet am Samstag, 17. August, um 15 Uhr auf dem Festplatz an der Adamsgasse seine Farren-Brauerei. Bei musikalischer Unterhaltung und Grillwürsten können die in seiner Kleinbrauerei handwerklich gebrauten Biere genossen werden. Es gibt nicht nur Gerstensaft in Form von Pils und Märzen, kredenzt wird auch Weizenbier. Für den großen Durst hat er für das Eröffnungsfest auch bei großer Hitze vorgesorgt und einen kräftigen Sud aufgesetzt. In seinem Kühlraum reift eine beachtliche Menge seines mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellten Faßbiers, sodass die Besucher keine Bedenken haben brauchen, dass gar das Bier ausgeht und sie durstig nach Hause gehen müssen.

Das Handwerk des Brauers hat der 22-jährige Uli Straub von der Pike auf gelernt. Seine Ausbildung mit Abschluss absolvierte er in der bekannten österreichischen Brauerei Mohren. Übrigens wurde ihm die Kunst des Bierbrauens schon in die Wiege gelegt. Sein Großvater, Hans Link, war der Besitzer der Möhringer Linkbrauerei.

Zielstrebig geht Uli Straub seinen Weg weiter. Demnächst nimmt er an der Hochschule Weihenstephan in München sein Studium zum Diplom-Braumeister auf. Im Rahmen des Bedarfs setzt er dennoch die Bierherstellung, die ihm viel Freude bereitet, aber auch handwerklichen Einsatz erfordert, in seiner Kleinbrauerei in Zimmern fort. Solche Einrichtungen sind inzwischen in. Vielerorts wird im kleinen Stil Bier gebraut, das immer mehr Freunde findet. Die sich in Zimmern gebotenen räumlichen Möglichkeiten und die vorhandene Einrichtung hat er gerne genutzt. „Jeder Bierbrauer träumt davon, eigenes Bier herzustellen. Es tut einem im Herzen weh, eine leerstehende Brauerei zu sehen“, sagt Uli Straub.

Zu den beim Brauereifest ausgeschenkten traditionellen Sorten will er künftig noch weitere Bierspezialitäten kreieren. Verständlicherweise will er jedoch den etablierten Brauereien keine Konkurrenz machen. Das für die Bierherstellung benötigte Malz bezieht er von einer bayerischen Mälzerei. Der Hopfen, der dem Bier das besondere Aroma verleiht, kommt von einem Anbauer aus Tettnang, zu dem er zuvor schon Verbindungen hatte.

Zuvor, in den Jahren 2013 bis 2016, hatte Thomas Schlegel in den Räumlichkeiten bereits Bier hergestellt. Aus privaten Gründen hat er die Bierproduktion im August 2016 beendet. Heute lebt Thomas Schlegel in Spanien.

Doch still und leise wollte man die damals in der Geschichte des Ortes einmalige örtliche Bierherstellung nicht als beendet betrachten. Der Jugendclub, der im gleichen Gebäude nebenan sein Domizil hat, ergriff die Initiative und organisierte zum Abschied eine Kill the Farren-Party. Diese erwies sich bei vollem Haus als eine Sause, bei der die Stimmung bald überschäumte, was verständlich war, denn gegen eine Spende konnte dem letzten Sud bei musikalischer Unterhaltung kräftig zugesprochen werden. Bei allem Vergnügen, welche die Abschiedsparty vor drei Jahren bot, war damit auch Wehmut nach dem künftig fehlenden Zimmerer Bier verbunden.

Doch Thomas Schlegel hatte damals mit seiner guten Nachricht, die nun in Erfüllung geht, recht: „Irgendwie wird die Brauerei weiter leben“, lautete Schlegels damalige Prognose.