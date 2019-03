von Franz Dreyer

Strumpfkuglerkönig des Jahres ist Walter Conrath. Im folgen auf Platz zwei Konrad Ukas und auf Platz drei Manuel Stärk. Den vierten Platz schaffte Pascal Dury.

Einer langen Tradition folgend, trafen sich am Dienstagabend beim Strumpfkuglerhock wieder die noch Aktiven der Narrenzunft mit den Herrn der Schöpfung, um den größten Immendinger Kahlkopf zu ermitteln. Über zehn Aspiranten mit Vollglatze, Viertelglatze oder lichtem Jahr waren angetreten, um den begehrten Titel „Strumpfkugler des Jahres“ zu erringen. Nach der Überlieferung geht der Brauch auf eine ausgelassene Zecherei an Fasnet 1910 zurück, bei der auch der vom Stopfei abgewandelte Zunftname kreiert wurde.

Da es für diesen närrischen Akt eine Verordnung gibt, mussten die haarlosen Flächen durch zwei kompetente Experten ermittelt werden. In diesem Jahr waren Martin Hall und Frank Henning die Vermessungsakteure. Mit viel Gaudi und einem geeichten Maßband wurde jeweils akribisch genau die Länge und die Breite der haarlosen Kopfflächen ermittelt. Zur Verarbeitung der zusammen gekommenen großen Datenmengen ließen Michael Abert und Hans-Peter Neumann die Rechenmaschinen rattern.

Die Spannung stieg: Zunächst gab es eine Hochrechnung. Doch dann stand auch das Ergebnis fest: 546 Quadratzentimeter bedeuteten für Walter Conrath den Sieg. Konrad Ukas brachte es auf 390 und Manuel Stärk auf 360 Quadratzentimeter. Bei Pascal Dury waren es genau 300 Quadratzentimeter.

Unter dem dröhnenden Applaus der Narren zeichnete Zunftmeister Peter Grieninger die Sieger mit dem Glatzköpfeorden aus. Der erreichte Rang wurde ihnen in großen Ziffern auf die Stirn geschrieben. Der Zunftmeister verwies auch auf den Vorteil, den die Kahlköpfe haben: „Wer einen Glatze hat, muss sich keine grauen Haare wachsen lassen“, meinte er humorvoll. Martin Hall klärte des Weiteren auf: „Diejenigen, bei denen das Haar vorne fehlt, sind große Denker, die mit kahlem Hinterkopf (Insulaner) große Liebhaber. Wenn es vorne und hinten an Haaren mangelt, denken diese, sie seien die großen Liebhaber“, so seine fachmännische Bewertung.