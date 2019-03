von Jutta Freudig

Der SPD-Ortsverein Immendingen schickt bei der Kommunalwahl am 26. Mai acht Kandidaten für den Wettbewerb um die 18 Sitze im Gemeinderat ins Rennen. Sechs Männer und zwei Frauen bewerben sich um das Amt als Immendinger Gemeinderäte. Fraktionssprecher Peter Glökler, Gerhard Walter, Frank Henning und Hermann Foith sitzen bereits jetzt für die SPD-Fraktion im Gemeinderat und treten erneut an. Unter den vier weiteren Bewerbern waren drei noch nie im Kommunalparlament. Zum ersten Mal stellt die SPD auch einen Kandidaten im Wohnbezirk Hintschingen. Die Nominierung der Bewerber und Aufstellung der Liste fand bei einer gut besuchten Versammlung am Mittwochabend in Immendingen statt.

Sämtliche Kandidaten wurden in geheimer Wahl für ihre Listenplätze gewählt. Fraktionssprecher Peter Glökler wies noch darauf hin, dass eine Vorstellung der Kandidaten auf der Internetseite des SPD-Ortsvereins erfolgen werde. Frank Henning erkundigte sich nach der Vorstellungsrunde der SPD-Gemeinderatskandidaten in der Öffentlichkeit. Diese hatte vor der letzten Kommunalwahl 2014 bei einer gemeinsamen Begehung mit den CDU-Kandidaten in Immendingen und den Ortsteilen stattgefunden. Eine ähnliche Vorgehensweise wurde in der Runde der SPD-Bewerber wieder befürwortet und soll nun mit dem CDU-Ortsverband abgestimmt werden.