von Jutta Freudig

Fünf Zünfte, drei Kapellen, emsig fliegende Bienen und ein von einem großen Traktor gezogener kleiner Wagen sorgten am Sonntag in Immendingen für einen bunten und unterhaltsamen Umzug. Von der Schreckensteinstraße über die Schwarzwald- und die Hindenburgstraße bis zur Bachzimmerer Straße zogen die Narren durch den Immendinger Ortskern. Eine große Zuschauerzahl verfolgte den närrischen Lindwurm.

Um Nachwuchs braucht es der Immendinger Strumpfkuglerzunft nicht bange zu sein. Der Narrensamen ist beim Umzug jedenfalls gut vertreten. | Bild: Jutta Freudig

Strumpfkugler führen an: Traditionell führte die Strumpfkuglerzunft mit ihren Narrenfiguren, mit den Strumpfkuglern, Zunftrat, Hansele, Gretele und Donaugeistern den Sonntagsumzug an. Mit in den Reihen der Zunft dabei war auch die Narrenkapelle, an der Spitze Dirigent Antal Fenyvesi. Erstmals in Immendingen zu Gast war die Glaserzunft aus Herzogenweiler, die mit einer großen Menge von Narren die Blicke anzog.

Gut gelaunt sind die Pilshexen aus Mauenheim. Ihr Wagen wird von einem großen Traktor gezogen und bildet das Schlusslicht des Immendinger Umzugs. | Bild: Jutta Freudig

Hintschinger Hasen dabei: Als zweite Zunft aus der Gesamtgemeinde beteiligten sich die Hintschinger Schöntalhasen, angeführt von Zunftmeisterin Marlies Aschmann, am närrischen Umzug. Für die musikalische Begleitung sorgte der Fanfarenzug aus Hintschingen. Bereits zum zweiten Mal trieben dieses Jahr die Schwarzwälder Marderwieber ihr Unwesen auf den Immendinger Straßen.

Die Schwarzwälder Marderwieber mit ihren gruseligen Masken und Marderfellen gastieren bereits zum zweiten Mal bei einem Immendinger Fasnetumzug.

Schwarzgelbe Flying Lions: Der dritte, mehr Rhythmus betonte musikalische Beitrag zum Umzug kam von der Gruppe "Il Basaltos" mit ihrem quirligen Leiter Luciano Ferraro. Die Narren des Jubiläumsvereins Hewenschreck folgten mit einer großen Gruppe und jeder Menge Papierschnipsel. Als schwarz-gelber Blickfang erwiesen sich die "Flying Lions", ein lustiges Bienenvolk, unter dessen Fühlern sich Mitglieder der Red Lions befanden. Schließlich rundete noch ein kleiner Wagen den Umzug ab. Darin hatten es sich die "Mauenheimer Pil(z)s-Hexen mit dem Getränk aus ihrem Namen gemütlich gemacht.

Die schwarz-gelben "Flying Lions" versüßen mit ihrem Honig den Immendinger Fasnetumzug am Sonntagnachmittag. Unter den Fühlern der emsigen Bienen stecken Mitglieder des Inline-Hockey-Clubs Red Lions. | Bild: Jutta Freudig

Abschluss in Donauhalle: Mit buntem Narrentreiben und einem Fasnachtsprogramm in der Donauhalle wurde der Fasnachtssonntag abgerundet.

Altweiberrennen

Das traditionelle Hebammen- und Altweiberrennen beim Schlossplatz bildet am Dienstag, 5. März, den Höhepunkt zum Abschluss der Immendinger Straßenfasnacht. Eine große Zahl närrischer Kärrele wird sich wieder an dem Rennen beteiligen, das um 14.30 Uhr beginnt. Mit dem Glatzenvermessen der Strumpfkugler ab 19 Uhr in der Pizzeria Toscana und dem Bantleverbrennen am Narrenbaum für die Kinder (19 Uhr) und Erwachsene (24 Uhr) endet das Fasnettreiben 2019. (feu)